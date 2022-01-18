أمم إفريقيا - مؤتمر السولية: هدفنا التتويج باللقب

شدد عمرو السولية لاعب منتخب مصر على أن هدف الفراعنة هو الفوز بلقب أمم إفريقيا مشيرا إلى أن مواجهة السودان لن تكون سهلة.

ويلتقي المنتخب المصري مع السودان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لأمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

وقال عمرو السولية في المؤتمر الصحفي: "هدف المنتخب المصري التتويج بلقب أمم إفريقيا وإسعاد الجماهير المصرية

وأضاف "الجميع في المنتخب يريد تقديم الأفضل، نفكر في كل مباراة على حدة".

وأتم "مواجهة السودان ديربي ولن تكون سهلة أمام منافس يبحث هو الآخر عن تحقيق الفوز".

ويتواجد المنتخب المصري في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من فوز على غينيا بيساو وهزيمة أمام نيجيريا، بينما يتواجد منتخب السودان في المركز الأخير بنقطة واحدة.(طالع سيناريوهات صعود منتخب مصر)

وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.