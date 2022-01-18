أمم إفريقيا - مؤتمر كيروش: جاهزون للصعود للأدوار الإقصائية.. ونحترم كل المنافسين

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 14:30

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

شدد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على احترام الفراعنة لكل المنتخبات مشيرا إلى جاهزية الفريق للمواجهة الأخيرة في دور المجموعات.

ويلتقي المنتخب المصري مع السودان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لأمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

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وقال كيروش في المؤتمر الصحفي: "نحترم كل المنتخبات المشاركة في البطولة، ونركز دائما على تجهيزأفضل تشكيل ممكن لكل مباراة".

وأضاف "لا تواجد حالات إصابة بفيروس كورونا في الفريق وهذا شيء رائع".

وتابع "جاهزون لتقديم مباراة كبيرة أمام السودان والتأهل إلى الأدوار الإقصائية".

وأتم "سعيد بالمستوى الذي قدمه اللاعبون في المباراة الماضية".

ويتواجد المنتخب المصري في المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من فوز على غينيا بيساو وهزيمة أمام نيجيريا، بينما يتواجد منتخب السودان في المركز الأخير بنقطة واحدة.(طالع سيناريوهات صعود منتخب مصر)

وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

مصر السودان أمم إفريقيا
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