مدرب جامبيا لـ في الجول: حالات إيجابية منتظرة بـ كورونا بعد ظهور الأعراض على بعض الأفراد

كشف توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا عن احتمالية ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفريق.

ويلعب منتخب جامبيا أمام تونس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لأمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

وقال توم سينتفيت في تصريحات لـ FilGoal.com: "من المحتمل أن يكون لدينا إصابات جديدة بفيروس كورونا قبل مباراة تونس"

وأضاف "هناك بعض الأعراض ظهرت على بعض أفراد المنتخب وننتظر نتيجة المسحة اليوم".

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـFilGoal.com في وقت سابق إصابة 7 من لاعبي تونس بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

*قواعد فيروس كورونا

- إذا كانت نتيجة الاختبار لأي لاعب إيجابية، فلن يسمح لهذا اللاعب بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة المعنية.

- سيُطلب من الفريق أن يلعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن11 لاعبا متاحين و نتيجة اختبارهم سلبية. في حالة عدم وجود حارس مرمى، يجب على لاعب آخر من الفريق ان يحل كحل حارس المرمى، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين 11 على الأقل.

- سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر به 11 لاعبا على الأقل خاسرا للمباراة بنتيجة 0-2.

- في حالات استثنائية تتخذ اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا القرار المناسب.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، فيما يتقاسم منتخب جامبيا صدارة الترتيب مع مالي برصيد 4 نقاط، وتتذيل موريتانيا المجموعة بلا نقاط.