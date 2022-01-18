مدرب جامبيا لـ في الجول: حالات إيجابية منتظرة بـ كورونا بعد ظهور الأعراض على بعض الأفراد

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 13:52

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب جامبيا قبل مواجهة موريتانيا في كأس أمم إفريقيا 2021

كشف توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا عن احتمالية ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفريق.

ويلعب منتخب جامبيا أمام تونس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لأمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

وقال توم سينتفيت في تصريحات لـ FilGoal.com: "من المحتمل أن يكون لدينا إصابات جديدة بفيروس كورونا قبل مباراة تونس"

أخبار متعلقة
ذا بيست - لماذا تواجد صلاح ضمن المرشحين لأفضل لاعب في العالم وغاب عن تشكيل العام تونس تملك 18 لاعبا جاهزا لمواجهة جامبيا بعد تعافي 3 لاعبين من كورونا مصدر من كاف لـ في الجول: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف تونس تشكيل فاركو - عمرو جمال وحمرون يقودان الهجوم ضد الزمالك

وأضاف "هناك بعض الأعراض ظهرت على بعض أفراد المنتخب وننتظر نتيجة المسحة اليوم".

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـFilGoal.com في وقت سابق إصابة 7 من لاعبي تونس بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

*قواعد فيروس كورونا

- إذا كانت نتيجة الاختبار لأي لاعب إيجابية، فلن يسمح لهذا اللاعب بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة المعنية.

- سيُطلب من الفريق أن يلعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن11 لاعبا متاحين و نتيجة اختبارهم سلبية. في حالة عدم وجود حارس مرمى، يجب على لاعب آخر من الفريق ان يحل كحل حارس المرمى، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين 11 على الأقل.

- سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر به 11 لاعبا على الأقل خاسرا للمباراة بنتيجة 0-2.

- في حالات استثنائية تتخذ اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا القرار المناسب.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، فيما يتقاسم منتخب جامبيا صدارة الترتيب مع مالي برصيد 4 نقاط، وتتذيل موريتانيا المجموعة بلا نقاط.

تونس جامبيا أمم إفريقيا فيروس كورونا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مؤتمر السولية: هدفنا التتويج باللقب أمم إفريقيا - مؤتمر كيروش: جاهزون للصعود للأدوار الإقصائية.. ونحترم كل المنافسين أمم إفريقيا - كاف يرفض تغيير ملعب لقاء الجزائر وكوت ديفوار تونس تملك 18 لاعبا جاهزا لمواجهة جامبيا بعد تعافي 3 لاعبين من كورونا
أخر الأخبار
تليجراف: روني ولامبارد مرشحان لتدريب إيفرتون 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - مؤتمر السولية: هدفنا التتويج باللقب 27 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - مؤتمر كيروش: جاهزون للصعود للأدوار الإقصائية.. ونحترم كل المنافسين 36 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - كاف يرفض تغيير ملعب لقاء الجزائر وكوت ديفوار 43 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
سبورت تكشف خطة برشلونة البديلة حال فشل التعاقد مع هالاند ساعة | الدوري الإسباني
مباشر كأس الرابطة - فاركو (1) (0) الزمالك.. الفيديو يلغي هدفا ساعة | مصر
مدرب جامبيا لـ في الجول: حالات إيجابية منتظرة بـ كورونا بعد ظهور الأعراض على بعض الأفراد ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تونس تملك 18 لاعبا جاهزا لمواجهة جامبيا بعد تعافي 3 لاعبين من كورونا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش