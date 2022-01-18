مصدر من كاف لـ في الجول: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف تونس

واصل فيروس كورونا ضرب صفوف المنتخب التونسي حين اكتشف نسور قرطاج إصابة 7 لاعبين جدد بالفيروس، قبل مواجهة جامبيا في ختام مرحلة المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

علي معلول النادي : الأهلي تونس

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "هناك 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف منتخب تونس".

وأضاف المصدر "يتعلق الأمر بكل من علي معلول ووهبي الخزري ومحمد علي بن رمضان ومحمد بن حميدة وغيلان الشعلالي وعلي الجمل وأيمن دحمان".

وأتم مصدر كاف "تم اخطارنا من خلال اللجنة الطبية وخضع جميع المصابين للعزل في فندق الإقامة".

وتأكد FilGoal.com من مصادره من إيجابية مسحة الظهير الأيسر لمنتخب تونس والنادي الأهلي علي معلول، وأن اللاعب بصحة جيدة والأعراض بسيطة، وتم عزله عن باقي أعضاء المنتخب.

قبل أيام، أعلن الاتحاد التونسي إصابة كل من ديلان برون ومحمد دراجر وعصام الجبالي وأسامة الحدادي ويوهان توزجار ونعيم السليتي بفيروس كورونا.

وكان المنتخب التونسي قد بدأ البطولة بدون خدمات نجمه يوسف المساكني للإصابة بفيروس كورونا أيضا.

*قواعد فيروس كورونا

- إذا كانت نتيجة الاختبار لأي لاعب إيجابية، فلن يسمح لهذا اللاعب بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة المعنية.

- سيُطلب من الفريق أن يلعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن11 لاعبا متاحين و نتيجة اختبارهم سلبية. في حالة عدم وجود حارس مرمى، يجب على لاعب آخر من الفريق ان يحل كحل حارس المرمى، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين 11 على الأقل.

- سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر به 11 لاعبا على الأقل خاسرا للمباراة بنتيجة 0-2.

- في حالات استثنائية تتخذ اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا القرار المناسب.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، فيما يتقاسم منتخب جامبيا صدارة الترتيب مع مالي برصيد 4 نقاط، وتتذيل موريتانيا المجموعة بلا نقاط.

وتشهد الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات مواجهة تونس ضد جامبيا، ومالي أمام موريتانيا.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا بالإضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث.

واحتلت تونس المركز الرابع في كأس إفريقيا 2019 وتوجت باللقب مرة وحيدة عام 2004 في أرضها.

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