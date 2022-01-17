ذا بيست - بين المدربين والقادة والجماهير والإعلام.. كيف تنافس صلاح مع ميسي وليفاندوفسكي
الإثنين، 17 يناير 2022 - 23:23
كتب : FilGoal
تواجد محمد صلاح ضمن القائمة النهائية لجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم لعام 2021.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ليونيل ميسي
النادي : باريس سان جيرمان
وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في العالم.
وجاء محمد صلاح في المركز الثالث خلف ليونيل ميسي وليفاندوفسكي.
ويتم تقسيم الأصوات في الجائزة إلى 4 أقسام متساوية بين الجماهير والصحفيين ومدربي المنتخبات والقادة.
ويختار كل فرد 3 مرشحين، يحصل المرشح في المركز الأول على 5 نقاط، المركز الثانيي على 3 نقاط، والثالث على نقطة واحدة.
نستعرض معا تفاصيل التصويت بين القادة والجماهير ومدربي المنتخبات والصحفيين.
المدربون
روبرت ليفاندوفسكي 535 نقطة
محمد صلاح 271 نقطة
ليونيل ميسي 254 نقطة
قادة المنتخبات
روبرت ليفاندوفسكي 555 نقطة
ليونيل ميسي 344 نقطة
محمد صلاح 176 نقطة
الجماهير
ليونيل ميسي 708 ألفا
محمد صلاح 528 ألفا
روبرت ليفاندوفسكي 353 ألفا
الصحفيون
روبرت ليفاندوفسكي 589 نقطة
ليونيل ميسي 409 نقطة
محمد صلاح 184 نقطة
إجمالي النقاط
روبرت ليفاندوفسكي 48
ليونيل ميسي 44
محمد صلاح 39