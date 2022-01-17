ذا بيست - بين المدربين والقادة والجماهير والإعلام.. كيف تنافس صلاح مع ميسي وليفاندوفسكي

الإثنين، 17 يناير 2022 - 23:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح

تواجد محمد صلاح ضمن القائمة النهائية لجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
ليفربول

وفاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وجاء محمد صلاح في المركز الثالث خلف ليونيل ميسي وليفاندوفسكي.

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ويتم تقسيم الأصوات في الجائزة إلى 4 أقسام متساوية بين الجماهير والصحفيين ومدربي المنتخبات والقادة.

ويختار كل فرد 3 مرشحين، يحصل المرشح في المركز الأول على 5 نقاط، المركز الثانيي على 3 نقاط، والثالث على نقطة واحدة.

نستعرض معا تفاصيل التصويت بين القادة والجماهير ومدربي المنتخبات والصحفيين.

المدربون

روبرت ليفاندوفسكي 535 نقطة

محمد صلاح 271 نقطة

ليونيل ميسي 254 نقطة

قادة المنتخبات

روبرت ليفاندوفسكي 555 نقطة

ليونيل ميسي 344 نقطة

محمد صلاح 176 نقطة

الجماهير

ليونيل ‏ميسي 708 ألفا

محمد ‏صلاح 528 ألفا

روبرت ‏ليفاندوفسكي 353 ألفا

الصحفيون

روبرت ‏ليفاندوفسكي 589 نقطة

ليونيل ‏ميسي 409 نقطة

محمد ‏صلاح 184 نقطة

إجمالي النقاط

روبرت ‏ليفاندوفسكي 48

ليونيل ‏ميسي 44

محمد ‏صلاح 39

محمد صلاح ليونيل ميسي روبرت ليفاندوفسكي ذا بيست الأفضل في العالم
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