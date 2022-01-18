رئيس الاتحاد الجزائري: التأهل لدور الـ16 أصبح مسألة كرامة.. وننتظر انتفاضة ضد كوت ديفوار

يعتبر شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن التأهل لدور الـ16 من بطولة الأمم الإفريقية وعدم توديع البطولة أصبح مسألة كرامة بالنسبة لحامل لقب البطولة.

وسقط منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية، ليتذيل محاربو الصحراء جدول الترتيب بعد جولتين وتتقلص حظوظهم في التأهل لدور الـ16.

وقال عمارة في تصريحات لجريدة النهار الجزائرية: "مصيرنا لا يزال بين أيدينا، قلت للاعبين مصيركم بين أيديكم، سواء نكون أو لا نكون".

وأضاف "قلت لهم إن منتخب الجزائر عليه أن ينتفض ويتأهل إلى الدور القادم، أو ننتظر الصاعقة تسقط علينا، وهذا ليس في العقلية الجزائرية، نسعى لبلوغ أهدافنا والدفاع عن لقبنا".

وتابع "الجميع داخل الفريق يشعر بالتفاؤل ويعي المسؤولية، ولذلك أتوقع إنتفاضة من اللاعبين".

وأتم "لقد أصبح التأهل لدور الـ16 مسألة كرامة، يجب أن ننتفض لنثبث أن المنتخب الجزائري بطل إفريقيا، وهو الأمر الذي لا يجب أن ننساه".

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وتأزم موقف محاربي الصحراء بعد تعثر منتخب الجزائر في أول جولتين من دور المجموعات بالنسخة الحالية من أمم إفريقيا.

ولا بديل عن فوز منتخب الجزائر حامل اللقب أمام كوت ديفوار في الجولة الختامية من أجل حسم بطاقة التأهل لثمن النهائي، وأي تعثر بتعادل أو خسارة يعني خروج محاربي الصحراء من البطولة مبكرا.

ويتذيل منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة بينما رفعت غينيا الاستوائية رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف كوت ديفوار المتصدرة بـ 4 نقاط ولسيراليون نقطتين في المركز الثالث.

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