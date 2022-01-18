رئيس الإسماعيلي: الإثارة في الكرة جزء منها الأخطاء التحكيمية.. لن ننسحب وهذا ما نطلبه

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 00:20

كتب : FilGoal

خوان براون - يحيى الكومي - الإسماعيلي

قال يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي إن الأخطاء التحكيمية هي جزء لا يتجزأ من كرة القدم ما يسبب إثارة كبرى.

وتحدث الكومي لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "الإثارة في كرة القدم جزء منها الأخطاء التحكيمية ونحن نتقبل ذلك".

وواصل "وحينما نرى التفاصيل ربما الطرد كان مستحقا لباهر المحمدي حال حصوله على إنذار ثان".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يرفض الراحة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط محمد مغربي: قدمنا مباراة قوية أمام الإسماعيلي.. وموسيماني منحنا الثقة عامر حسين لـ في الجول: مراقب مباراة الإسماعيلي والأهلي رصد تجاوزات.. وموعد العقوبات

قبل أن يستدرك "لكن ركلة جزاء الأهلي لا أرى أنها مستحقة وتقنية الفيديو أخطأت كان يجب استدعاء الحكم ليتأكد من قراره لو صحيح يحتسبه لو خطأ يتراجع عنه، فالحكم كان بعيد جدا عن مكان الواقعة".

وعن بيان الإسماعيلي بالتهديد بالانسحاب من كأس الرابطة قال: "لو تم التحقيق وتوقيع عقوبة داخلية على الحكام سنحترم الأمر، لم نقل إننا سننسحب بل ما نقوله إن المسؤولين عليهم التحقيق فيما حدث".

وبسؤاله عن مصير باهر المحمدي قال: "لا نريد الاستغناء عن باهر المحمدي، كل العناصر الهامة لنا نريد بقائها معنا وباهر جدد تعاقده للبقاء وليس للرحيل بسعر مرتفع".

وعاد الكومي مرة أخرى وتحدث عن لقاء فريقه ضد الأهلي وقال: "يجب إعلان نتيجة التحقيق فيما حدث في مباراتنا ضد الأهلي".

وتعادل الإسماعيلي مع الأهلي في ملعب برج العرب أمس الإثنين في ثاني جولات كأس العرب.

الإسماعيلي الأهلي كأس الرابطة
نرشح لكم
الإسماعيلي يرفض الراحة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي مدرب سلة الزمالك: حركة أحمد ياسر رد فعل لإشارة مسيئة من لاعب الأهلي.. ولا أحب الحديث عن التحكيم كرة يد - فوز الزمالك والأهلي في افتتاح منافسات المرحلة قبل الأخيرة من دوري المحترفين ذا بيست – من صوت لـ صلاح في المركز الأول.. وتوزيع مراكزه في السباق
أخر الأخبار
رئيس الإسماعيلي: الإثارة في الكرة جزء منها الأخطاء التحكيمية.. لن ننسحب وهذا ما نطلبه 45 دقيقة | مصر
الإسماعيلي يرفض الراحة استعدادا لمواجهة البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
سفارات دول إيبيروأمريكا و"لاليجا" تسلم عشرة جوائز لـ "أبطال إيبيروأمريكا" ساعة | الدوري الإسباني
تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب سلة الزمالك: حركة أحمد ياسر رد فعل لإشارة مسيئة من لاعب الأهلي.. ولا أحب الحديث عن التحكيم ساعة | رياضات أخرى
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: أتممنا مهمتنا بالتأهل لدور الـ 16 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر من كاف لـ في الجول: الجزائر وكوت ديفوار طلبا تغيير ملعب المباراة بينهما ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ذا بيست - بين المدربين والقادة والجماهير والإعلام.. كيف تنافس صلاح مع ميسي وليفاندوفسكي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش