رئيس الإسماعيلي: الإثارة في الكرة جزء منها الأخطاء التحكيمية.. لن ننسحب وهذا ما نطلبه

قال يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي إن الأخطاء التحكيمية هي جزء لا يتجزأ من كرة القدم ما يسبب إثارة كبرى.

وتحدث الكومي لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "الإثارة في كرة القدم جزء منها الأخطاء التحكيمية ونحن نتقبل ذلك".

وواصل "وحينما نرى التفاصيل ربما الطرد كان مستحقا لباهر المحمدي حال حصوله على إنذار ثان".

قبل أن يستدرك "لكن ركلة جزاء الأهلي لا أرى أنها مستحقة وتقنية الفيديو أخطأت كان يجب استدعاء الحكم ليتأكد من قراره لو صحيح يحتسبه لو خطأ يتراجع عنه، فالحكم كان بعيد جدا عن مكان الواقعة".

وعن بيان الإسماعيلي بالتهديد بالانسحاب من كأس الرابطة قال: "لو تم التحقيق وتوقيع عقوبة داخلية على الحكام سنحترم الأمر، لم نقل إننا سننسحب بل ما نقوله إن المسؤولين عليهم التحقيق فيما حدث".

وبسؤاله عن مصير باهر المحمدي قال: "لا نريد الاستغناء عن باهر المحمدي، كل العناصر الهامة لنا نريد بقائها معنا وباهر جدد تعاقده للبقاء وليس للرحيل بسعر مرتفع".

وعاد الكومي مرة أخرى وتحدث عن لقاء فريقه ضد الأهلي وقال: "يجب إعلان نتيجة التحقيق فيما حدث في مباراتنا ضد الأهلي".

وتعادل الإسماعيلي مع الأهلي في ملعب برج العرب أمس الإثنين في ثاني جولات كأس العرب.