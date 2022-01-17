تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد في الدوري الإنجليزي

الإثنين، 17 يناير 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة البريميرليج تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وقررت الرابطة تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد والتي كان من المقرر أن تقام غدا الثلاثاء.

ولم يستطع بيرنلي توفير 13 لاعبا مع حارس مرمى للعب المباراة بسبب الإصابات العضلية وإصابات كورونا وسفر اللاعبين للمشاركة في أمم إفريقيا.

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وتأجلت في بداية الأسبوع مباراة بيرنلي أمام ليستر سيتي لنفس السبب.

ولعب بيرنلي 17 مباراة حتى الآن في الدوري الإنجليزي من أصل 22 مباراة في انتظار تحديد موعد المباريات المؤجلة مستقبلا.

ويتواجد بيرنلي في المركز الأخير للدوري برصيد 11 نقطة بفارق 3 نقاط عن أماكن البقاء.

على الجانب الآخر، يحتل واتفورد المركز الـ17 في الدوري برصيد 14 نقطة.

بيرنلي واتفورد الدوري الإنجليزي
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