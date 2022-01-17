مصدر من كاف لـ في الجول: الجزائر وكوت ديفوار طلبا تغيير ملعب المباراة بينهما

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لـFilGoal.com عن طلب تغيير ملعب مباراة الجزائر وكوت ديفوار.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "منتخبا الجزائر وكوت ديفوار طلبا تغيير ملعب المباراة بينهما لتقام في ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي، بدلا من ملعب جابوما في دوالا".

وأضاف "وذلك بسبب سوء حالة أرضية ملعب دوالا".

وأتم تصريحاته "تم عرض الأمر على اللجنة المنظمة للبطولة التي ستعطي قرارها صباح غدا الثلاثاء".

وكان منتخب الجزائر تقدم باحتجاج رسمي للجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون ضد حكم مباراته ضد كوت ديفوار. (طالع التفاصيل)

ويحتل منتخب الجزائر حامل لقب البطولة المركز الأخير في المجموعة الخامسة بنقطة واحدة، بعد التعادل السلبي مع سيراليون والخسارة من غينيا الاستوائية.

ويحتاج منتخب الجزائر للفوز في المباراة من أجل التأهل لدور الـ16. وأي نتيجة أخرى تطيح به من البطولة.