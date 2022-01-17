أمم إفريقيا - احتجاج من منتخب الجزائر على حكم مباراته ضد كوت ديفوار

الإثنين، 17 يناير 2022 - 23:16

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر أمم إفريقيا

تقدم منتخب الجزائر باحتجاج رسمي للجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون ضد حكم مباراته ضد كوت ديفوار.

ويلعب منتخب الجزائر ضد كوت ديفوار في ختام دور المجموعات يوم الخميس المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم تعيين الحكم البتسواني جوشوا بوندو لإدارة المباراة.

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الأمر الذي اعترض عليه بشكل رسمي منتخب الجزائر. وفقا لما ذكرته قنوات بي إن سبورتس الرياضية.

ومن المنتظر أن يتم حسم أمر الطلب المقدم من الجزائر غدا الثلاثاء، من قبل اللجنة المنظمة.

ويحتل منتخب الجزائر حامل لقب البطولة المركز الأخير في المجموعة الخامسة بنقطة واحدة، بعد التعادل السلبي مع سيراليون والخسارة من غينيا الاستوائية.

ويحتاج منتخب الجزائر للفوز في المباراة من أجل التأهل لدور الـ16. وأي نتيجة أخرى تطيح به من البطولة.

الجزائر كأس أمم إفريقيا
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