ذا بيست - رونالدو بعد الفوز بجائزة فيفا الخاصة: سأواصل اللعب حتى الأربعين

الإثنين، 17 يناير 2022 - 21:32

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة فيفا الخاصة في نهاية حفل تسليم الجوائز اليوم.

وأصبح كريستيانو رونالدو أكثر مسجلي الأهداف الدولية عبر التاريخ متخطيا رقم علي دائي.

وقال رونالدو في تصريحات بعد الفوز بالجائزة: " أريد أن أشكر كل زملائي في العقدين الآخيرين، لم أعتقد أبدا أنني سأحطم رقم أفضل هداف على صعيد المنتخبات".

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وأضاف "فخور جدا بما قدمته وسعيد بالجائزة من فيفا. أشكر عائلتي وزوجتي وأبنائي".

وتابع "لدي شغف وحب لتسجيل الأهداف، أسجل الأهداف لكي أرفه عن نفسي".

وواصل "مارست كرة القدم منذ ان كنت في سن السادسة وفي كل مرة أذهب إلى المران أحب أن أسجل الأهداف وهو ما زال متواجدا حتى الآن".

وأتم "سأظل متحمسا حتى النهاية ولن أفقد الشغف، دائما أقول أنني سأواصل مشواري الكروي لأربع سنوات أخرى على الأقل. طالما كانت الجاهزية الذهبية موجودة فإن الجسد سيلبي النداء".

وأقيم الحفل في مقر الاتحاد في زيوريخ بسويسرا تماشيا مع التدابير الصحية العامة بسبب وباء فيروس كورونا.

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