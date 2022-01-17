المحكمة الرياضية توقف قرار فيفا وتعيد جاي بصفوف السنغال

الإثنين، 17 يناير 2022 - 19:55

كتب : FilGoal

منتخب السنغال قبل مواجهة غينيا في كأس أمم إفريقيا 2021

أوقفت محكمة التحكيم الرياضية قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بإيقاف بابي جاي لاعب منتخب السنغال.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق إيقاف اللاعب على خلفية مشكلة في عملية انتقاله بين ناديي مرسيليا الفرنسي وواتفورد الإنجليزي قبل مواجهة السنغال وغينيا.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانا استنكر فيه إيقاف اللاعب في وقت سابق.

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وسيكون اللاعب متاحا للمشاركة مع السنغال في بقية مباريات البطولة، بعد إعلان الاتحاد السنغال.

وأوضح سيسيه في وقت سابق في المؤتمر الصحفي موقف اللاعب "لم يتم الاستغناء عنه حتى الآن وننتظر في الساعات المقبلة أي أخبار جيدة بشأن أزمته، فهو لاعب مهم في صفوف أسود التيرانجا".

ويلعب منتخب السنغال مع مالاوي غدا في ختام مباريات دور المجموعات.

ويتواجد منتخب السنغال في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن غينيا.

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