أمم إفريقيا - ماريو ليمينا يعتزل اللعب الدولي مع الجابون ويعلق: المنتخب محاط بالكاذبين

أعلن ماريو ليمينا لاعب نيس الفرنسي اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الجابون، وذلك بعد خروجه من قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ماريو ليمينا النادي : نيس الجابون

وكتب ليمينا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "لن ابتلع الاكاذيب التي تهدف لإيذائي في سبيل علاج المشاكل حول هذا المنتخب".

وأضاف "أنت من تفضح نفسك. لم يعد هناك شيء لفعله. أنا أضع نقطة النهاية لكل ذلك".

وأكمل حديثه عن باتريس نوفو المدير الفني للجابون قائلا: "أشعر بالأسف لمنتخب بلادي المحاط فقط بالكاذبين الذين لا يبحثون سوى عن الضجة. حظ طيب لكم في البطولة وفي التجمعات القادمة. بعيد عن العين قريب من القلب".

وأتم تصريحاته "كل هذا الشر محفور منذ أعوام. شكرا على كل شيئ ولكن حين تمس الأمور عائلتي بمثل هذه الأكاذيب من جابونيين مثلي فأنا أشعر بالخجل".

وأعلن باتريس نوفو المدير الفني للجابون استبعاد الثنائي بيير إيمريك أوباميانج وماريو ليمينا من المنتخب.

وقال مصدر من الاتحاد الجابوني لـFilGoal.com:"سببان خلف استبعاد أوباميانج وليمينا من البطولة، أولهما هو مرضي بناء على طلب أنديتهما للخضوع للمزيد من الفحوصات على القلب بسبب مضاعفات إصابتهما بفيروس كورونا".

وأتم "أما السبب الثاني فهو تأديبي بعدما غادرا الفندق أثناء تدريب المنتخب وكان معهما المدرب المساعد للمنتخب".

وتواصل FilGoal.com مع مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وقال: "تم إبلاغنا صباح اليوم بحدوث مشاجرة في فندق إقامة منتخب الجابون بسبب رغبة بعض اللاعبين اصطحاب أشخاص غير مصرح لهم بدخول الفندق، وتواصلنا مع مسئولو منتخب الجابون لمعرفة تفاصيل ما حدث وننتظر الرد في الساعات المقبلة". (طالع التفاصيل)