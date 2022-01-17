مصدر من الاتحاد الجابوني يكشف لـ ف الجول سبب إضافي لاستبعاد أوباميانج وليمينا من أمم إفريقيا

الإثنين، 17 يناير 2022 - 17:53

كتب : محمد عبد العظيم

بيير إيمريك أوباميانج - الجابون

أعلن باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب استبعاد بيير إيمريك أوباميانج وماريو ليمينا من كأس أمم إفريقيا فما هو السبب؟

وقال مصدر من الاتحاد الجابوني –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الإثنين: "سببان خلف استبعاد أوباميانج وليمينا من البطولة، أولهما هو مرضي بناء على طلب أنديتهما للخضوع للمزيد من الفحوصات على القلب بسبب مضاعفات إصابتهما بفيروس كورونا".

وأكمل "أما السبب الثاني فهو تأديبي بعدما غادرا الفندق أثناء تدريب المنتخب وكان معهما المدرب المساعد للمنتخب".

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وواصل "لم نستطيع التواصل معهم بسبب غلق هواتفهم، وعادوا للفندق في وقت متأخر وتشاجروا مع أمن الفندق لرغبتهم في دخول فتيات معهم".

وأضاف المصدر "أبلغ مسؤولو الفندق ما حدث للمدرب باتريس نوفو لذا تقرر تسريع عمليهم سفرهم لعدم انضباطهم".

وأكمل " كان من المتوقع أن يغادر الثنائي يوم الاربعاء بعد الانتهاء من دور المجموعات وأخطرنا أنديتهم بذلك ولكن ما حدث جعلنا نقرر مغادرتهم اليوم".

وتواصل FilGoal.com مع مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وقال: "تم إبلاغنا صباح اليوم بحدوث مشاجرة في فندق إقامة منتخب الجابون بسبب رغبة بعض اللاعبين اصطحاب أشخاص غير مصرح لهم بدخول الفندق، وتواصلنا مع مسئولو منتخب الجابون لمعرفة تفاصيل ما حدث وننتظر الرد في الساعات المقبلة".

الجابون أوباميانج ماريو ليمينا كأس أمم إفريقيا
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