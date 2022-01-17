أمم إفريقيا - لاعبو المغرب: يجب أن نفوز على الجابون لتأكيد أحقيتنا بالصدارة

الإثنين، 17 يناير 2022 - 18:52

كتب : FilGoal

المغرب × جزر القمر

تحدث الثلاثي ريان ماييه، وسفيان العكوش، وأيمن بركوك لاعبي منتخب المغرب عن المباراة المقبلة لفريقهم في كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويلتقي منتخب المغرب مع الجابون غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

وقال مايي في تصريحات عبر موقع الاتحاد المغربي: "يجب علينا أن نفوز في المباراة الثالثة وننهي المجموعة في المركز الأول، هذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة إلينا".

أخبار متعلقة
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالاوي: جاهزون لمفاجأة السنغال.. مواجهتهم الأهم في تاريخنا أمم إفريقيا - مدرب جزر القمر: نعتبر مباراة غانا هي نهائي البطولة أمم إفريقيا - مدرب غانا: نحن بحاجة لإنهاء المجموعات بالفوز على جزر القمر حسام حسن: نلعب باسم فريق كبير وكان يهمنا تحقيق نتيجة إيجابية.. والتقييم من المدرب والجماهير

وتحدث سفيان العكوش قائلا: "لقد فزنا في مباراتين ونريد أن نؤكد صدارتنا للمجموعة بالفوز على الجابون".

كما تحدث أيمن بركوك عن المباراة قائلا: "نحن سعداء بما نقدمه ونعمل بجد من أجل اسعاد جميع أفراد الشعب المغربي".

ويحتل منتخب المغرب صدارة المحموعة الثالثة برصيد 6 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما يحتل منتخب الجابون المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق 3 نقاط عن غانا صاحبة المركز الثالث.

كأس الأمم الإفريقية 2021 المغرب الجابون
نرشح لكم
هدف رائع يؤهل الخيول كعب يُحيي الأمل المحكمة الرياضية توقف قرار فيفا وتعيد جاي بصفوف السنغال أمم إفريقيا - ماريو ليمينا يعتزل اللعب الدولي مع الجابون ويعلق: المنتخب محاط بالكاذبين
أخر الأخبار
ذا بيست – الطاقم الطبي الذي أنقذ حياة إريكسن يفوز بجائزة اللعب النظيف دقيقة | أوروبا
ذا بيست - لاميلا يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2021 9 دقيقة | أوروبا
ذا بيست - ميندي أفضل حارس في العالم لعام 2021 18 دقيقة | أوروبا
سبورت: برشلونة عرض ديمبيلي على أندية الدوري الإنجليزي 27 دقيقة | ميركاتو
مباشر حفل ذا بيست - جائزة خاصة للطاقم الطبي في الدنمارك 31 دقيقة | أوروبا
هدف رائع يؤهل الخيول 35 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كعب يُحيي الأمل 42 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر كرة سلة - الزمالك (27)-(24) الأهلي.. الفترة الثانية 44 دقيقة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي