أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالاوي: جاهزون لمفاجأة السنغال.. مواجهتهم الأهم في تاريخنا

شدد ميك مواسي المدير الفني لمنتخب مالاوي على أن فريقه جاهز لمفاجأة السنغال، وأشار جون باندا لاعب الفريق إلى أن مواجهة أسود التيرانجا هي الأهم في تاريخهم.

وأوقعت القرعة منتخب مالاوي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السنغال وغينيا وزيمبابوي.

ويلعب منتخب مالاوي أمام السنغال في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وقال ميك مواسي في المؤتمر الصحفي: "نريد إنهاء دور المجموعات بفوز رغم أننا نعلم أن خصومنا أقوياء".

وأضاف "يمنحنا هذا الدافع حتى للعمل بجدية أكبر، أخبرت لاعبي فريقي أن لديهم فرصة لصنع التاريخ".

وتابع "لقد رأينا جميعً المفاجآت العديدة حتى الآن في البطولة ويجب أن يكون خصومنا مستعدين لأنها لن تكون رحلة سلسة".

وأتم "لدينا لاعب واحد سيغيب وهو قائدنا، لكن لدينا لاعبين جيدين بنفس القدر يمكنهم استبداله ونحن نكافح من أجل التأهل".

ويتواجد منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد وهزيمة أمام غينيا بهدف دون رد.

ومن جانبه، قال جون باندا: "السنغال فريق جيد على الورق لكن عليهم أن يعرفوا أن مباراتنا ضدهم ستكون أكبر مباراة في حياتنا".

وأضاف "نعتقد أنه يمكننا التغلب عليهم رغم أنهم المرشحون. المفاجآت في البطولة تحفزنا، ونعتقد أن هذه هي فرصتنا الذهبية التي ينتظرها كل ملاوي".

وأتم "إنها حقيقة للسنغال نجوم كبار لكن خطتنا هي مفاجأتهم والتأهل. قد تبدو مهمة ضخمة، لكننا مستعدون للتحدي المقبل ".

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.