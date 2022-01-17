أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالاوي: جاهزون لمفاجأة السنغال.. مواجهتهم الأهم في تاريخنا

الإثنين، 17 يناير 2022 - 18:50

كتب : FilGoal

مالاوي × زيمبابوي

شدد ميك مواسي المدير الفني لمنتخب مالاوي على أن فريقه جاهز لمفاجأة السنغال، وأشار جون باندا لاعب الفريق إلى أن مواجهة أسود التيرانجا هي الأهم في تاريخهم.

وأوقعت القرعة منتخب مالاوي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السنغال وغينيا وزيمبابوي.

ويلعب منتخب مالاوي أمام السنغال في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

أخبار متعلقة
أمم إفريقيا - مدرب جزر القمر: نعتبر مباراة غانا هي نهائي البطولة حسام حسن: نلعب باسم فريق كبير وكان يهمنا تحقيق نتيجة إيجابية.. والتقييم من المدرب والجماهير أمم إفريقيا - مدرب غانا: نحن بحاجة لإنهاء المجموعات بالفوز على جزر القمر براون: أهدرنا فرصا حقيقية لحسم المباراة.. واعتذر للجماهير على النتيجة

وقال ميك مواسي في المؤتمر الصحفي: "نريد إنهاء دور المجموعات بفوز رغم أننا نعلم أن خصومنا أقوياء".

وأضاف "يمنحنا هذا الدافع حتى للعمل بجدية أكبر، أخبرت لاعبي فريقي أن لديهم فرصة لصنع التاريخ".

وتابع "لقد رأينا جميعً المفاجآت العديدة حتى الآن في البطولة ويجب أن يكون خصومنا مستعدين لأنها لن تكون رحلة سلسة".

وأتم "لدينا لاعب واحد سيغيب وهو قائدنا، لكن لدينا لاعبين جيدين بنفس القدر يمكنهم استبداله ونحن نكافح من أجل التأهل".

ويتواجد منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد وهزيمة أمام غينيا بهدف دون رد.

ومن جانبه، قال جون باندا: "السنغال فريق جيد على الورق لكن عليهم أن يعرفوا أن مباراتنا ضدهم ستكون أكبر مباراة في حياتنا".

وأضاف "نعتقد أنه يمكننا التغلب عليهم رغم أنهم المرشحون. المفاجآت في البطولة تحفزنا، ونعتقد أن هذه هي فرصتنا الذهبية التي ينتظرها كل ملاوي".

وأتم "إنها حقيقة للسنغال نجوم كبار لكن خطتنا هي مفاجأتهم والتأهل. قد تبدو مهمة ضخمة، لكننا مستعدون للتحدي المقبل ".

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

مالاوي السنغال أمم إفريقيا
نرشح لكم
لاعبو المغرب: يجب أن نفوز على الجابون لتأكيد أحقيتنا بالصدارة أمم إفريقيا - مدرب جزر القمر: نعتبر مباراة غانا هي نهائي البطولة أمم إفريقيا - مدرب غانا: نحن بحاجة لإنهاء المجموعات بالفوز على جزر القمر أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب زيمبابوي: حصدنا عديد الإيجابيات.. وهدفنا الفوز على غينيا
أخر الأخبار
الجونة يهزم المقاولون بهدف ويشعل سباق القمة بالمجموعة الثانية في كأس الرابطة 3 دقيقة | الدوري المصري
لاعبو المغرب: يجب أن نفوز على الجابون لتأكيد أحقيتنا بالصدارة 16 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالاوي: جاهزون لمفاجأة السنغال.. مواجهتهم الأهم في تاريخنا 17 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - مدرب جزر القمر: نعتبر مباراة غانا هي نهائي البطولة 21 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
حسام حسن: نلعب باسم فريق كبير وكان يهمنا تحقيق نتيجة إيجابية.. والتقييم من المدرب والجماهير 32 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - مدرب غانا: نحن بحاجة لإنهاء المجموعات بالفوز على جزر القمر 32 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
براون: أهدرنا فرصا حقيقية لحسم المباراة.. واعتذر للجماهير على النتيجة 33 دقيقة | مصر
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب زيمبابوي: حصدنا عديد الإيجابيات.. وهدفنا الفوز على غينيا 53 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي