براون: أهدرنا فرصا حقيقية لحسم المباراة.. واعتذر للجماهير على النتيجة

الإثنين، 17 يناير 2022 - 18:34

كتب : ياسر الشريف

خوان براون مدرب الإسماعيلي

أعرب خوان براون مدرب الإسماعيلي عن حزنه بعد فقدان فريقه نقطتين أمام الأهلي.

وتعادل الإسماعيلي مع الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

وسجل الأهلي هدف التعادل من ركلة جزاء تصدى لها أعمد عادل عبد المنعم ارتدت لأحمد سيد غريب الذي سجلها في الدقائق الأخيرة من المباراة.

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وقال براون في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "أهدرنا أكثر من فرصة حقيقية كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا، ولكننا نعرف في كرة القدم أن من يهدر يجب أن يستقبل الأهداف".

وتابع "لاعبي الأهلي على الرغم من صغر سنهم لكنهم لاعبين مميزين وينتمون إلى ناد كبير لذلك لم تكن المباراة سهلة كما تصور البعض".

وأضاف "أعلم مدى حزن واستياء الجماهير، اعتذر بشدة عن تلك النتيجة وهناك بعض الأخطاء سنعمل على علاجها، واعتقد أن هذا هو الهدف الرئيسي من تلك البطولة التحضيرية قبل استئناف الدوري".

ويلتقي الإسماعيلي في مباراته المقبلة مع البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل.

وبذلك التعادل ارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثانية بشكل مؤقت، كما ارتفع رصيد الأهلي للنقطة الثانية في المركز الثالث.

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