أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب زيمبابوي: حصدنا عديد الإيجابيات.. وهدفنا الفوز على غينيا

الإثنين، 17 يناير 2022 - 18:15

كتب : FilGoal

احتفالات زيمبابوي ضد مالاوي

شدد نورمان مابيزا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي على أن فريقه سيسعى لحصد النقاط أمام غينيا مشيرا إلى أنه كان هناك عيديد الإيجابيات في أول مباراتين.

وتواجد منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السنغال ومالاوي وغينيا.

ويلعب منتخب زيبمابوي غدا الثلاثاء أمام غينيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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وقال نورمان مابيزا في المؤتمر الصحفي: "كان هناك الكثير من الإيجابيات في أول مباراتين".

وأضاف "نسعى لحصد النقاط أمام غينيا".

وتابع "لا تواجد إصابات جديدة بفيروس كورونا أو إصابات عضلية، سيغيب لاعبان فقط عن المباراة".

ويتواجد منتخب زيمبابوي في المركز الأخير دون رصيد من النقاط بعد الهزيمة أمام السنغال بهدف دون رد وبهدفين مقابل هدف واحد أمام مالاوي.

ومن جانبه، قال جوردان زيمورا لاعب زيمبابوي في المؤتمر الصحفي: ""لقد كان وقتا رائعا في الكاميرون، الانتقال من المنطقة الغربية إلى وسط البلاد".

وأتم "سنسعى أن نقدم أفضل ما لدينا في المباراة الأخيرة وحصد النقاط".

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

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