أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب غينيا: نسعى إلى الصدارة.. أثق في رجالي

الإثنين، 17 يناير 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

منتخب غينيا قبل مواجهة السنغال في كأس أمم إفريقيا 2021

شدد كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا على أن فريقه يجب أن يتحلى بالتصميم والعزيمة لمواصلة بدايته القوية في البطولة.

وتواجد منتخب غينيا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السنغال ومالاوي وزيمبابوي.

ويلعب منتخب غينيا غدا الثلاثاء أمام زيمبابوي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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وقال كابا دياورا مدرب غينيا في المؤتمر الصحفي: "يجب أن يكون لدينا تصميم وعزيمة على المضي قدما في البطولة".

وأضاف "سنثق في نفس الرجال الذين تواجدوا في أول مباراتين".

وتابع "علينا أن نواصل التركيز والسعي إلى الصدارة إذا أمكننا ذلك خصوصا أننا في مرحلة بناء بعد فترة معقدة".

ويتواجد منتخب غينيا في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز على مالاوي وتعادل سلبي مع السنغال.

ومن جانبه قال محمد علي كامارا لاعب غينيا: "نحن لا نتأثر كثيرا لأنن نحترم البروتوكول".

وأضاف "وصول روجيه ميلا إلى فندقنا أمس كان شعورا مميزا للغاية ومنحنا وجوده كرمز لكرة القدم العالمية الثقة للتعامل مع مباراة الغد".

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

غينيا زيمباوي أمم إفريقيا
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