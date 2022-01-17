مؤتمر مدرب السنغال: استهدف التأهل كمتصدر.. وأنتظر تطورات أزمة بابي جاي

الإثنين، 17 يناير 2022 - 16:04

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال وغينيا - كأس أمم إفريقيا 2021

يستهدف أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال التأهل كمتصدر للمجموعة حين يلعب ضد مالاوي مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

المنتخب السنغالي يتشارك في الصدارة مع غينيا برصيد 4 نقاط، مقابل 3 لمالاوي وصفر من النقاط لزيمبابوي قبل مباراتي الجولة الأخيرة.

وقال سيسيه في مؤتمر صحفي: "التأهل في المركز الأول هدفنا ولذلك يجب الفوز على منتخب مالاوي".

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وأضاف "منتخب مالاوي لديه عدد من اللاعبين القادرين على خلق الفرص".

وتابع "لا يوجد اختلافات كبيرة أو جذرية بين كل المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا".

وشدد سيسيه "أنا سعيد للغاية بعودة الغائبين بسبب فيروس كورونا".

وشارك الثلاثي كاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي وبالو توريه في تدريبات أسود التيرانجا بعدما جاءت نتيجة مسحة فيروس كورونا سلبية.

وكان الثلاثي قد غاب عن مباراتي زيمبابوي وغينيا في مستهل مشوار أسود التيرانجا بالبطولة.

وعن موقف لاعبه الموقوف بابي جاي، أوضح سيسيه "لم يتم الاستغناء عنه حتى الآن وننتظر في الساعات المقبلة أي أخبار جيدة بشأن أزمته، فهو لاعب مهم في صفوف أسود التيرانجا".

الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر قرارا بإيقاف بابي جاي بسبب مشاكل بين واتفورد ومارسيليا بشأن صفقة انتقاله، قبل ساعات من لقاء السنغال وغينيا.

وكان بابي جاي قد ظهر كبديل في مباراة زيمبابوي، وغاب أمام غينيا بسبب الإيقاف.

في مباراة زيمبابوي انتصر المنتخب السنغالي بهدف في الوقت بدل الضائع.

فيما تعادل مع غينيا بلا أهداف.

ويحتل منتخب السنغال صدارة ترتيب المجموعة بالتساوي مع غينيا.

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