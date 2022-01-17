مدافع الجزائر: ندرك صعوبة المهمة التي تنتظرنا

يدرك يوسف عطال صعوبة المهمة التي تنتظر حامل لقب أمم إفريقيا في التأهل لدور الـ16 من النسخة الحالية.

وسقط منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية، ليتذيل محاربو الصحراء جدول الترتيب بعد جولتين.

وقال عطال في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: " لقد قدمنا كل ما بوسعنا من اجل الفوز، لكن الأمور لم تسر كما كنا نريد".

وأضاف "إننا نلعب سويا منذ مدة وقدمنا عدة مباريات جيدة وفزنا بها، كما عشنا أوقاتا صعبة مثل هذه من قبل".

وأكمل لاعب نيس الفرنسي "نحن مثل العائلة الواحدة، وندرك المهمة الصعبة التي تنتظرنا".

وأتم "سنواصل العمل بنفس العزيمة من أجل تصحيح المسار بهدف التأهل إلى دور الـ16".

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وسجل إستيبان أوبيانج هدف غينيا الاستوائية الوحيد في الشوط الثاني عكس سير اللقاء الذي هيمن على سيطرته لاعبي الجزائر ولكن دون تسجيل.



































وتأزم موقف محاربي الصحراء بعد تعثر منتخب الجزائر في أول جولتين من دور المجموعات بالنسخة الحالية من أمم إفريقيا.

ولا بديل عن فوز منتخب الجزائر حامل اللقب أمام كوت ديفوار في الجولة الختامية من أجل حسم بطاقة التأهل لثمن النهائي، وأي تعثر بتعادل أو خسارة يعني خروج محاربي الصحراء من البطولة مبكرا.

ويتذيل منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة بينما رفعت غينيا الاستوائية رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف كوت ديفوار المتصدرة بـ 4 نقاط ولسيراليون نقطتين في المركز الثالث.

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