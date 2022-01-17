بلماضي: لست قلقا من كوت ديفوار.. ولن نفرط في التأهل

الإثنين، 17 يناير 2022 - 11:09

كتب : FilGoal

يوسف بلايلي الجزائر غينيا الإستوائية

لا يشعر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بالقلق من منافسه الإيفواري الذي يواجهه في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة أمم إفريقيا، مشددا على رغبة الفريق في عدم التفريط في فرص التأهل لدور الـ16.

وسقط منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية، ليتذيل محاربو الصحراء جدول الترتيب بعد جولتين.

وقال بلماضي في تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية: "لا يقلقني منتخب كوت ديفوار بل وضعية منتخبنا هي المقلقة".

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وشدد "لن نفرط في التأهل وسنعمل بجد لمباراة كوت ديفوار".

وأضاف "الخسارة أمام غينيا الإستوائية لا تعني أننا في عداد الموتى، الأمل في التاهل يبقى قائما".

وأوضح "ليست النتيجة التي كنا نريدها وننتظرها أمام غينيا الإستوائية، لكن ما يمكن قوله إننا نتقبل الهزيمة".

وتابع بلماضي "الكرة لم تريد الدخول سموها ما شئتم سوء حظ أم سوء تعامل لا أدري؟".

وواصل "حتى لو تعادلنا أمام غينيا الاستوائية كان سيعتبر إخفاق لنا".

هذه هي الخسارة الأولى لمنتخب الجزائر منذ أكتوبر 2018 برصيد 35 مباراة، وكانت الجزائر قد عادلت سلسلة اللاهزيمة لمنتخبي إسبانيا البرازيل ولكن تبقى سلسلة إيطاليا هي الأطول بـ 37 مباراة متتالية.

وتحدث بلماضي عن ذلك قائلا "أنا متألم لأن مسيرة 3 سنوات من الانتصارات انتهت أمام منتخب غينيا الاستوائية"

وأتم "كنا نرغب في تحطيم الرقم القياسي العالمي وإدخال الجزائر التاريخ".

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وسجل إستيبان أوبيانج هدف غينيا الاستوائية الوحيد في الشوط الثاني عكس سير اللقاء الذي هيمن على سيطرته لاعبي الجزائر ولكن دون تسجيل.

وتأزم موقف محاربي الصحراء بعد تعثر منتخب الجزائر في أول جولتين من دور المجموعات بالنسخة الحالية من أمم إفريقيا.

ولا بديل عن فوز منتخب الجزائر حامل اللقب أمام كوت ديفوار في الجولة الختامية من أجل حسم بطاقة التأهل لثمن النهائي، وأي تعثر بتعادل أو خسارة يعني خروج محاربي الصحراء من البطولة مبكرا.

ويتذيل منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة بينما رفعت غينيا الاستوائية رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف كوت ديفوار المتصدرة بـ 4 نقاط ولسيراليون نقطتين في المركز الثالث.

الجزائر كوت ديفوار جمال بلماضي
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