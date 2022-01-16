كورتوا: كنا سنلعب دقائق توقف القلوب لو لم أتصدى لركلة الجزاء

الأحد، 16 يناير 2022 - 23:30

كتب : FilGoal

تصدي تيبو كورتوا لركلة جزاء راؤول جارسيا

شدد تيبو كورتوا حارس ريال مدريد على أهمية ركلة الجزاء التي تصدى لها في مباراة فريقه أمام أتلتيك بلباو.

وحقق ريال مدريد كأس السوبر الإسباني للمرة الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على بلباو بهدفين دون مقابل.

وشهدت الدقيقة الـ 88 تصدي كورتوا لركلة جزاء سددها راؤول جارسيا.

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وقال كورتوا في تصريحات عقب المباراة: "كنت مترددا ما بين الذهاب إلى الجهة اليمنى أو اليسرى أو الوقوف في المنتصف ولذلك تركت قدمي في منتصف المرمى وكنت قادرا على التصدي لها، ولو لم اتصدى لركلة الجزاء، لو لم أتصدى لها لكنا خضنا دقائق أخيرة توقف القلوب".

وتابع "في النهاية لا يهم طريقة اللعب لأنها تعتمد على المنافس، لقد لعبنا اليوم بطريقة أكثر تنظيما وبجماعية ضد فريق يعرف كيف يلعب على الهجمة المرتدة وفي الناهية تبين أن الأمر كان جيدا بالنسبة إلينا".

وأضاف "أحاول أن استمر في إسعاد جماهير ريال مدريد وأحاول الاستمرار في تحقيق الفوز برفقة رفقائي".

وأتم "علينا أن نستمر على نفس المنوال، بعد الهزيمة أمام خيتافي كان من الممكن أن يكون هناك بعض الشكوك، لكننا فزنا على فالنسيا وفي الكلاسيكو واليوم لذلك اعتقد أننا عدنا إلى المستوى الجيد، يوم الخميس لدينا مباراة مهمة في كأس ملك إسبانيا لأننا نريد بلوغ نهائي تلك البطولة أيضا".

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