انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (0) - (1) غينيا الإستوائية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر وغينيا الإستوائية في أمم إفريقيا.

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نهاية المباراة

5 دقائق وقت بدل ضائع

ق83: هدف ملغي ليوسف بلايلي بسبب وقوعه في مصيدة التسلل

ق81: سليماني يهدر فرصة هدف تعادل مؤكد للجزائر أمام المرمى

ق71: جوووول اول لغينيا الإستوائية عن طريق إستيبانو بيانو

ق70: بلايلي يلعب ضربة جرة مباشرة بقوة والدفاع يغير اتجاهها وكادت أن تسكن الشباك قبل أن تتحول إلى ركنية

ق63: دخول إسلام سليماني وفريد بوليلة في مكان بغداد بونجاح وسفيان فيجولي

ق60: عرضية من رامي بن سبعيني ورأسية من بلايلي ينقذها حارس غينيا الإستوائية

ق52: خروج جمال بلعمري بسبب الإصابة ودخول مهدي تاهرات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: تسديدة صاروخية من إيدو بجوار القائم

ق35: تسديدة قوية من بابلو جانيت ورايس مبولحي يتعملق

ق23: هدف اول ملغي لبغداد بونجاح بسبب وقوع رياض محرز في التسلل

ق21: أخطر فرص الجزائر، رياض محرز ينطلق ويمرر عرضية ويسدد بغداد بونجاح ويتصدى لها جيسوس أوونو حارس غينيا الإستوائية ثم الدفاع

ق18: تهديد أول لمنتخب غينيا الإستوائية عن طريق أوسكار سيافا الذي سدد وتصدى لها رايس مبولحي قبل أن يحتسب الحكم تسلل

ق8: 3 بطاقات صفراء في 8 دقائق، بغداد بونجاح ورامي بنسبعيني من الجزائر وباسيلو ندونج من غينيا الإستوائية

بداية المباراة