انتهت أمم إفريقيا - الجزائر (0) - (1) غينيا الإستوائية
الأحد، 16 يناير 2022 - 20:55
كتب : FilGoal
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نهاية المباراة
5 دقائق وقت بدل ضائع
ق83: هدف ملغي ليوسف بلايلي بسبب وقوعه في مصيدة التسلل
ق81: سليماني يهدر فرصة هدف تعادل مؤكد للجزائر أمام المرمى
ق71: جوووول اول لغينيا الإستوائية عن طريق إستيبانو بيانو
ق70: بلايلي يلعب ضربة جرة مباشرة بقوة والدفاع يغير اتجاهها وكادت أن تسكن الشباك قبل أن تتحول إلى ركنية
ق63: دخول إسلام سليماني وفريد بوليلة في مكان بغداد بونجاح وسفيان فيجولي
ق60: عرضية من رامي بن سبعيني ورأسية من بلايلي ينقذها حارس غينيا الإستوائية
ق52: خروج جمال بلعمري بسبب الإصابة ودخول مهدي تاهرات
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38: تسديدة صاروخية من إيدو بجوار القائم
ق35: تسديدة قوية من بابلو جانيت ورايس مبولحي يتعملق
ق23: هدف اول ملغي لبغداد بونجاح بسبب وقوع رياض محرز في التسلل
ق21: أخطر فرص الجزائر، رياض محرز ينطلق ويمرر عرضية ويسدد بغداد بونجاح ويتصدى لها جيسوس أوونو حارس غينيا الإستوائية ثم الدفاع
ق18: تهديد أول لمنتخب غينيا الإستوائية عن طريق أوسكار سيافا الذي سدد وتصدى لها رايس مبولحي قبل أن يحتسب الحكم تسلل
ق8: 3 بطاقات صفراء في 8 دقائق، بغداد بونجاح ورامي بنسبعيني من الجزائر وباسيلو ندونج من غينيا الإستوائية
بداية المباراة