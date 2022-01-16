أمم إفريقيا - نيكولاس بيبي رجل مباراة كوت ديفوار وسيراليون

فاز نيكولاس بيبي نجم منتخب كوت ديفوار بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام سيراليون في كأس أمم إفريقيا.

وتعادل منتخب كوت ديفوار بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار بجانب الجزائر وسيراليون وغينيا الاستوائية في المجموعة الخامسة من أمم إفريقيا.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 4 نقاط، يليه منتخب سيراليون بنقطتين، والجزائر بنقطة وغينيا الاستوائية بلا نقاط، انتظارا لمباراة الأخيرين الليلة.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة 20 يناير الجاري، حيث يلعب منتخب كوت ديفوار ضد الجزائر، ومنتخب غينيا الاستوائية ضد سيراليون.

نستعرض معا أرقام بيبي أمام سيراليون