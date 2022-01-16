مران الزمالك - تدريبات بدنية لـ حامد والسعيد.. وتقسيمة قوية استعدادا لـ فاركو

الأحد، 16 يناير 2022 - 19:37

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك × إنبي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته في العاشرة صباح الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة فاركو.

ويلتقي الزمالك مع فاركو في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الرابطة. (طالع التفاصيل)

وسيعلن الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء عقب نهاية المران، قبل السفر إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الثلاثاء.

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وعقد باتريس كارتيرون جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي في نهاية تدريب اليوم الأحد.

وحرص المدير الفني خلال الجلسة على الاستفسار عن موقف اللاعبين المصابين قبل مباراة فاركو المقبلة في كأس الرابطة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال تدريب اليوم الأحد.

وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، شهدت ندية وحماس من جميع اللاعبين.

وتولى مدحت عبد الهادي المدرب العام الإشراف على تدريب المجموعة الأولى على كيفية تعامل المهاجمين والمدافعين مع الكرات العرضية، وتولى أمير عزمي مجاهد الإشراف على تدريب المجموعة الثانية على بعض الجوانب الفنية والخططية والتسديد على المرمى من خلال خوض تقسيمة مصغرة.

وأدى الثنائي طارق حامد وعمر السعيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم الأحد.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات ترفيهية خلال مران اليوم الأحد بعد تقسيمهم لأربع مجموعات.

وخصص الجهاز الفنيفقرة تدريبات بدنية للاعبين خلال مران اليوم الأحد.

وتولى البرتغالي فرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية للاعبي الفريق.

وكان الزمالك تعادل مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

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