كأس الرابطة - موعد مباراة الزمالك أمام فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 16 يناير 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

الزمالك × إنبي

يلعب الزمالك ثاني مبارياته في كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى بمواجهة فاركو.

وأوقعت القرعة الزمالك في المجموعة الثالثة إلى جانب فرق إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وفاركو.

وتعادل الزمالك دون أهداف أمام إنبي في الجولة الأولى.

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وتقام مباريات دور المجموعات في البطولة خلال فترة التوقف الحالية بسبب كأس الأمم الإفريقية.

وتقام مباراة الزمالك مع إنبي ايوم الثلاثاء المقبل 18 يناير.

ويلعب اللقاء في تمام الساعة 2:30 ظهرا على ستاد الإسكندرية.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة مؤمن حسن.

وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالتالي:

المجموعة الأولى: بيراميدز - الاتحاد - مصر للمقاصة - إيسترن كومباني - المصري - فيوتشر

المجموعة الثانية: الأهلي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة - سموحة - الإسماعيلي

المجموعة الثالثة: الزمالك - إنبي - طلائع الجيش - غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا - فاركو

الزمالك فاركو كأس الرابطة
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