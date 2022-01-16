في واقعة تحدث للمرة الأولى منذ 2017 .. ليفربول يضرب برينتفورد بثلاثية

حقق ليفربول فوزا كبيرا على حساب برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول دخل اللقاء في غياب الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا بسبب المشاركة في أمم إفريقيا بينما غاب تياجو ألكانتارا بسبب الإصابة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها صلاح وماني عن ليفربول في مباراة واحدة منذ 2017.

وسجل الثنائي صلاح وماني 48% من أهداف الفريق في الدوري بداية من موسم 2017-18.

وبعد محاولات متبادلة من الطرفين، سجل فابينيو أول أهداف ليفربول من عرضية ترينت ألكساندر أرنولد في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني وسع تشامبرلين الفارق في الدقيقة 69 برأسية بعد عرضية من أندرو روبيرتسون.

وبعدها بـ8 دقائق استغل روبرتو فيرمينو خطأ من ألفارو فيرنانديز حارس برينتفورد ليمرر الكرة إلى البديل مينامينو الذي سجل الهدف الثالث.

ورفع الفوز رصيد ليفربول للنقطة 45 في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر مع مباراة أقل للريدز.

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الـ14.

ويلعب ليفربول الخميس المقبل أمام أرسنال الخميس المقبل في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب آنفيلد.