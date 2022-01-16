تشكيل أمم إفريقيا - تبديل وحيد في الهجوم لـ سيراليون أمام كوت ديفوار

الأحد، 16 يناير 2022 - 17:24

كتب : FilGoal

الجزائر - سيراليون - رياض محرز - سفيان فيجولي

أجرى جون كيستر المدير الفني لفريق سيراليون تبديلا وحيدا في تشكيل فريقه أمام كوت ديفوار عن تشكيلة الفريق في مواجهة الجزائر الافتتاحية.

ودفع مدرب سيراليون بموسى كامارا في خط الهجوم بدلا من الحاج كامارا.

وفجرت سيراليون مفاجأة بالتعادل سلبيا مع الجزائر حامل اللقب في الجولة الأولى وتسعى لتكرار مفاجآتها أمام كوت ديفوار.

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وجاء تشكيل سيراليون كالآتي:

حارس المرمى: محمد كامارا

الدفاع: أومارو بانجورا - عثمان كاكاي - ستيفن كوكار - كيفن رايت

وسط الملعب: كوامي كي - جون كامارا - محمد بويا - مصطفى بوندو - كي كامارا

الهجوم: موسى كامارا

أمم إفريقيا سيراليون كامارا
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