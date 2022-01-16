بينيتيز يرحل عن تدريب إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون في بيان رسمي رحيل رافاييل بينيتيز مدرب الفريق عن منصبه.

وأشار النادي في بيانه إلى أن بينيتيز قد غادر إيفرتون بعد فسخ تعاقده، وسيتم الإعلان عن المدرب المقبل بعقد دائم خلال الفترة المقبلة.

بينيتيز كان قد تولى مسؤولية تدريب إيفرتون يوم 21 يونيو مع بداية الموسم الحالي، ولكن النادي عانى من سوء النتائج تحت قيادته.

وكان إيفرتون قد تلقى الهزيمة العاشرة في دوري الإنجليزي الممتاز يوم الأمس أمام نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل إيفرتون حاليا المركز الـ 16 في جدور الترتيب برصيد 19 نقطة من 19 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن نورويتش صاحب المركز الـ 18 المؤدي إلى الهبوط.