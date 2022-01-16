انتهت كأس الرابطة - الاتحاد (2) (2) المصري.. المقاصة (2) (1) إيسترن كومباني

الأحد، 16 يناير 2022 - 16:51

كتب : FilGoal

جريندو - صبري رحيل - المصري - الاتحاد - الصورة من حساب المصري

تابع مباشرة مباراتين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في كأس الرابطة.

في ملعب برج العرب بالإسكندرية يستضيف الاتحاد فريق المصري، بينما في استاد الكلية الحربية بالقاهرة يلعب مصر للمقاصة ضد ضيفه ايسترن كومباني.

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نهاية المباراتين

ق90: محمود عقل يبعد الكرة ببراعة من على خط المرمى ليحافظ على فوز فريقه مصر للمقاصة

ق80: جوووووووول! لمصر للمقاصة يسجله أحمد عبد المنعم بضربة رأس. الحكم انتظر تأكيد الفيديو ليحتسب الهدف

ق60: جوووووول! محمد محسن يسجل هدف التعادل لمصر للمقاصة عن طريق ضربة رأس

ق57: جووووووول! المصري يعادل النتيجة مرة أخرى بتسديدة عمرو مرعي الذي تابع الكرة المرتدة من الحارس عبد المنصف

ق52: جووووووووول! للاتحاد السكندري سجله أجوستينو مابولولو. ركلة حرة مباشرة في الجهة اليمنى نفذها صبري رحيل وتابعها مابولولو برأسه

ق51: بطاقة حمراء لسعيد الونش لاعب مصر للمقاصة

بداية الشوط الثاني في المباراتين

نهاية الشوط الأول في المباراتين

ق43: انفراد ضائع لايسترن كومباني بعدما سدد أوفا خارج الملعب

ق41: حسام عبد الواحد يسدد الكرة في العارضة ويهدر ركلة الجزاء لمصر للمقاصة

ق40: الحكم يمنح ركلة جزاء لمصر للمقاصة

ق39: الحكم يراجع الفيديو ليتأكد ما إذا كان المقاصة يستحق ركلة جزاء أم ركلة حرة

ق37: جوووووووول! أحمد أمين "أوفا" يسجل الهدف الأول لايسترن كومباني

ق27: جووووووول! التعادل للمصري يسجله جريندو من ركلة جزاء

ق23: ركلة جزاء للمصري بعد سقوط جريندو داخل منطقة جزاء الاتحاد ويمنح بطاقة صفراء لمحمد عبد السلام

ق23: الحكم يراجع الفيديو بعد التحام قوي داخل منطقة جزاء ايسترن كومباني، لكنه لم يحتسب شيئا

ق20: خالد الغندور جوووووول أول للاتحاد. تسديدة قوية رائعة في شباك المصري

ق15: سقوط كريم حلاوة لاعب المقاصة بعد التحام قوي مع لاعب كومباني

ق11: تكافؤ في لقاء المقاصة وكومباني ولا خطورة على المرميين

ق10: تسديدة قوية من أحمد عادل لاعب الاتحاد لكن الكرة تمر بجوار القائم

ق6: استحواذ للاتحاد لكن دون خطورة على مرمى المصري

انطلاق المباراتين

كأس الرابطة الاتحاد السكندري المصري مصر للمقاصة ايسترن كومباني
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