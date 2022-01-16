انتهت في إنجلترا -ليفربول (3) - (0) برينتفورد

الأحد، 16 يناير 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف كورتيس جونز في برينتفورد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري بـ 42 نقطة، فيما يحل برينتفورد في المركز الـ 14 بـ 23 نقطة.

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نهاية المباراة

ق77: الهدف الثالث لليفربول عن طريق تاكومي مينامينو بعد خطأ من فيرنانديز حارس برينتفورد

ق69: تشامبرلين يسجل الهدف الثاني لليفربول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: فابينيو جوووول أول لليفربول بعد متابعة ناجحة لركنية ترينت أليكساندر أرنولد التي مرت من أمام فيرجيل فان دايك.

انطلاق المباراة

ليفربول برينتفورد في إنجلترا
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