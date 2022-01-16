تشكيل أمم إفريقيا - سيساي يقود جامبيا.. وكوني في هجوم مالي وديانج بديل
الأحد، 16 يناير 2022 - 14:17
كتب : FilGoal
أعلن منتخبا جامبيا ومالي تشكيل مباراتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.
وجاء تشكيل جامبيا:
حارس المرمى: جوبي مودو
الدفاع: عمر كولي - نوح سونكو-سوندبرج - جوميز جيمس
الوسط: يوسف بوب - إيبو توراي – إيبريما أدامز - أبلي جالو - سوليماني ماري
الهجوم: أسان سيساي - موسى بارو
بينما مالي:
حراسة المرمى: إبراهيم مونكورو
خط الدفاع: ماساديو هايدارا- هماري تراوري - فالاي ساكو - بوباكار كوياتي
خط الوسط: ديادي ساماسيكو - لاسانا كوليبابي - إيف بيسوما
خط الهجوم: مالودا تراوري - موسى دجينيبو - إبراهيم كوني
ويتصدر المنتخبان ترتيب المجموعة السادسة بعد فوزهما في الجولة الأولى إذ تفوقت مالي على تونس وهزمت جامبيا موريتانيا.
وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max 1.