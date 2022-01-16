تشكيل أمم إفريقيا - سيساي يقود جامبيا.. وكوني في هجوم مالي وديانج بديل

الأحد، 16 يناير 2022 - 14:17

كتب : FilGoal

إبراهيما كونيه - مالي وتونس - كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن منتخبا جامبيا ومالي تشكيل مباراتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

وجاء تشكيل جامبيا:

حارس المرمى: جوبي مودو

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الدفاع: عمر كولي - نوح سونكو-سوندبرج - جوميز جيمس

الوسط: يوسف بوب - إيبو توراي – إيبريما أدامز - أبلي جالو - سوليماني ماري

الهجوم: أسان سيساي - موسى بارو

بينما مالي:

حراسة المرمى: إبراهيم مونكورو

خط الدفاع: ماساديو هايدارا- هماري تراوري - فالاي ساكو - بوباكار كوياتي

خط الوسط: ديادي ساماسيكو - لاسانا كوليبابي - إيف بيسوما

خط الهجوم: مالودا تراوري - موسى دجينيبو - إبراهيم كوني

ويتصدر المنتخبان ترتيب المجموعة السادسة بعد فوزهما في الجولة الأولى إذ تفوقت مالي على تونس وهزمت جامبيا موريتانيا.

وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max 1.

جامبيا مالي كأس إفريقيا
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