تشكيل كأس الرابطة – هجوم ناري لـ فيوتشر أمام وسط حديدي لـ بيراميدز

أعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر عن تشكيل فريقه في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الرابطة المصرية.

ودفع ماهر بخط هجوم ناري، بقيادة أحمد رفعت وناصر ماهر ومحمد فاروق وأحمد عاطف.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: كريم وليد "نيدفيد" - محمد ربيعة – محمود مرعي – طارق طه

الوسط: أنيست أبل – غنام محمد – أحمد رفعت – ناصر ماهر – محمد فاروق

الهجوم: أحمد عاطف

البدلاء: محمد طارق – فارس طارق – أشرف مجدي – جوزيف جوناثان – أيمن الصفاقسي – عمر سافيولا – محمد رضا – عمر صلاح – عربي بدر

أما إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، فدفع بخط وسط ناري يدعم الشابين إبراهيم عادل ومحمود صابر، حيث ضم تشكيله..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر – أحمد أيمن منصور – حسين السيد

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – وليد الكرتي – إسلام عيسى – محمود صابر – إبراهيم حسن

الهجوم: إبراهيم عادل

البدلاء: المهدي سليمان – عمر جابر – محمود وادي – ناصر منسي – هشام محمد – عبد الله مجدي – أحمد فتحي – دودو الجباس – عماد ميهوب

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ 3 نقاط بعد فوز على إيسترن كومباني 3-0، بينما خسر بيراميدز من الاتحاد السكندري 2-1 في نفس الجولة ويحتل المركز الرابع.