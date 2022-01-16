جيرارد: كان بإمكاننا إسقاط مانشستر يونايتد في هذه الحالة

الأحد، 16 يناير 2022 - 11:23

كتب : FilGoal

جاكوب رامسي - أستون فيلا × مانشستر يونايتد

يؤمن ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا بأن فريقه كان يمكنه الفوز على مانشستر يونايتد لو كان قدم الأداء الذي ظهر في الشوط الثاني، طوال المباراة.

وتأخر أستون فيلا في الشوط الأول بعد تسديدة برونو فيرنانديز المبكرة، كما استطاع البرتغالي أن يسجل الثاني للضيوف، لكن هدف جاكوب رامسي في الدقيقة 77 أعطى الأمل للفيلانز، قبل أن ينجح الوافد الجديد فيليبي كوتينيو في تسجيل هدف التعادل في أول ظهور له.

وقال جيرارد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أنها كانت مباراة تنافسية من البداية للنهاية كما كنا نعرف قبل انطلاقها".

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وأضاف "أعتقد أننا لم نكن الفريق الأفضل في أول 25 دقيقة من الشوط الأول".

وتابع "لم نبدأ بشكل قوي، وكنا سلبيين، وبالتأكيد كنا نستحق أن تهتز شباكنا".

وأردف أسطورة ليفربول "كان ذلك محبطاً حقا، ولكننا تحسنا بعض الشيء بعد هدف مانشستر يونايتد الأول".

وواصل "تأخرنا 1-0 ولم يعجبني ما كنت آراه في الشوط الأول. لذلك كان علينا التعامل مع اللاعبين، وطالبت برد فعل وهو ما حدث".

وأوضح جيرارد "أعتقد أننا كنا ممتازين في معظم أحداث الشوط الثاني".

واستمر "بعد تأخرنا بهدفين، كنت بحاجة إلى أن يظهر الفريق شخصيته وشجاعته، وقد فعلنا ذلك بالفعل وبقوة".

وأتم "لو كنا قدمنا نفس الأداء الذي قدمناه في الشوط الثاني طوال المباراة أعتقد أننا كنا سنحقق الفوز".

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