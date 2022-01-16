أمم إفريقيا - ماذا قدم محمد صلاح رجل مباراة مصر أمام غينيا بيساو

الأحد، 16 يناير 2022 - 00:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح رجل مباراة مصر وغينيا بيساو

حصل محمد صلاح على جائزة رجل مباراة مصر وغينيا بيساو في أمم إفريقيا.

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الوحيد أمام غينيا بيساو في الجولة الثانية من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

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وسجل محمد صلاح هدفه الخامس في أمم إفريقيا ليتساوى مع محمد ناجي جدو والديبة وعمرو زكي وحسني عبد ربه.(طالع التفاصيل)

وأصبحت نسخة 2021 هي النسخة الثالثة التي يسجل فيها صلاح مع منتخب مصر.(طالع التفاصيل)

نستعرض معا أرقام محمد صلاح مع مصر أمام غينيا بيساو

الدقائق: 90 دقيقة

الأهداف: 1

التسديدات: 5 منها 2 على المرمى

المراوغات الناجحة: 2

التمريرات الصحيحة: 21 من أصل 27

صناعة الفرص: 2

الكرات الطولية الصحيحة: 3

الفوز بالثنائيات: 5

الحصول على أخطاء: 3

الفوز رفع رصيد منتخب مصر للنقطة الثالثة في المركز الثاني بينما توقف رصيد غينيا بيساو عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

ويلعب المنتخب المصري أمام السودان في الجولة الأخيرة بينما يواجه منتخب غينيا بيساو نظيره النيجيري.

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