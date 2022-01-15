بالأرقام - محمد صلاح يكسر صيامه مع مصر بعد 292 يوما.. ويعادل خماسي المنتخب في أمم إفريقيا

أنهى محمد صلاح صيامه التهديفي بقميص منتخب مصر بعد 292 يوما بعدما هز شباك غينيا بيساو.

هدف محمد صلاح جاء في الدقيقة 69 من عمر اللقاء ليكتب لمنتخب مصر التقدم.

وهز محمد صلاح الشباك بقميص المنتخب لأول مرة منذ 9 أشهر و17 يوما حينما سجل في شباك جزر القُمر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

في 29 مارس 2021، هز صلاح شباك جزر القُمر مرتين في مباراة انتهت بفوز مصر بنتيجة 4-0.

آخر أهداف محمد صلاح مع المنتخب جاءت في الدقيقة 25 أمام جزر القُمر.

ومنذ ذلك الحين شارك محمد صلاح في 6 مباريات منها 5 كأساسي ومباراة كبديل لمدة نصف ساعة.

أي أن محمد صلاح ظل 614 دقيقة دون أن يهز شباك خصوم المنتخب.

المباريات كانت أمام الجابون وليبيا (مرتان) وأنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 وأمام نيجيريا.

واكتفى محمد صلاح خلال المباريات الست بـ صناعة 3 أهداف جاءت أمام أنجولا (هدفان) وأنجولا.

وبذلك الهدف يكون صلاح قد رفع رصيده التهديفي في أمم إفريقيا إلى 5 أهداف في 12 مباراة.

صلاح يسجل خامس أهدافه بقميص منتخب مصر في أمم إفريقيا ليعادل 5 لاعبين (عمرو زكي وحسني عبد ربه وعماد متعب ومحمد ناجي جدو والديبة) 🇪🇬🌟#TeamEgypt #AFCON2021 pic.twitter.com/49A4SxwKxz — FilGoal (@FilGoal) January 15, 2022

معادلا حسني عبد ربه وعمرو زكي ومحمد ناجي جدو وعماد متعب والديبة.

وسجل للنسخة الثالثة على التوالي بعد نسختي 2017 و2019.