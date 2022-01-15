كوتينيو: افتقدت الدوري الإنجليزي.. وفترة برشلونة من الماضي الآن

أبدى فيليبي كوتينيو لاعب أستون فيلا المعار من برشلونة سعادته بالمشاركة والتسجيل في ظهوره الأول، والذي أتى ضد مانشستر يونايتد في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال كوتينيو في تصريحاته لسكاي سبورتس عقب المباراة: "افتقدت هذه المباريات وافتقدت الدوري الإنجليزي. أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا مع زملائي الجدد. كانت بداية جيدة، وكنا نؤمن بحظوظنا حتى النهاية ولم نخسر".

وأضاف "كنت متوترا بعض الشيء قبل المباراة. أنا لا أتحدث الإنجليزية جيدا، وأفضل التواجد في الملعب على الحديث طوال الوقت".

وأوضح "أنا سعيد. كانت مباراتي الأولى وأريد أن أعمل بكل جهدي لأتحسن وأصبح في حالة بدنية أفضل".

وتابع البرازيلي "كان هناك العديد من نقاط الصعود والهبوط ولكنها من الماضي الآن. أنا هنا وأركز على أهداف فريقي ومدربي، وأريد أن أقوم بعمل جيد لمساعدة الزملاء والنادي".

وسجل كوتينيو هدف التعادل في الدقيقة 83، بعد مرور ربع ساعة على نزوله بدلا من مورجان سانسون.

وكانت هذه مباراة كوتينيو الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ رحيله عن ليفربول إلى برشلونة في شتاء 2018.