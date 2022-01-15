عودة كوتينيو إلى الحياة.. أستون فيلا ينتزع التعادل من مانشستر يونايتد

السبت، 15 يناير 2022 - 21:44

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - أستون فيلا × مانشستر يونايتد

تعادل أستون فيلا مع ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل برونو فيرنانديز هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين 6 و67، بينما سجل هدفي أستون فيلا كل من جاكوب رامسي في الدقيقة 77 وفيليبي كوتينيو في الدقيقة 83.

وكانت هذه أولى مشاركات كوتينيو المعار من برشلونة، والذي عاد إلى الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ رحيله عن ليفربول في شتاء 2018.

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النتيجة تركت مانشستر يونايتد في المركز السابع بـ32 نقطة، بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

كارثة مارتينيز

بداية إثارة المباراة أتت سريعة للغاية بهدف أول في الدقيقة 6 بعد تسديدة برونو فيرنانديز من خارج المنطقة، والتي غافلت إيمليانو مارتينيز ومرت بين يديه وقدميه إلى الشباك.

وفي الدقيقة 12 حاول أنتوني إيلانجا لاعب مانشستر يونايتد الواعد برأسية بعد عرضية ولكن مرت بجوار القائم.

المحاولة التالية أتت في الدقيقة 18 من قدم ميسون جرينوود، ولكن هذه المرة تصدى مارتينيز، فيما حاول أليكس تيليس في الدقيقة 28 من ركلة حرة، ولكن التقطها مارتينيز دون صعوبة.

قفاز دي خيا

كاد أولي واتكينز أن يتعادل في الدقيقة 32 ولكن نجح ديفيد دي خيا في التصدي، فيما أبعد الإسباني رأسية من إيمليانو بوينديا بعد ركنية في الدقيقة 36.

عاود لوكاس ديني المحاولة في الدقيقة 43 ولكن وقف دي خيا حاجزا مرة أخرى بين الكرة وبين شباكه، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد 1-0.

مع بداية الشوط الثاني ترك إرزي كونسا مدافع أستون فيلا موقعه بداعي الإصابة وحل كورتني هاوس بدلا منه، فيما سدد جاكوب رامسي في الدقيقة 49، وكالعادة تصدى دي خيا.

أخيرا كللت هذه التصديات بالهدف الثاني من برونو بعد تمريرة من فريد، ليسدد البرتغالي في أعلى الزاوية اليمنى محرزا الهدف في الدقيقة 67.

انقلاب كوتينيو

حل فيليبي كوتينيو في الدقيقة 68 بدلا من مورجان سانسون، وتلاه كارني شوكويميكا بدلا من داني إينجز في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 77 سجل أستون فيلا هدف تقليص الفارق بتسديدة من جاكوب رامسي، الذي صنع الهدف الثاني في الدقيقة 83، ليسجله كوتينيو وينتزع نقطة التعادل.

النتيجة تركت مانشستر يونايتد في المركز السابع بـ32 نقطة، بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

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