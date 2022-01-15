150 و300.. بايرن ميونيخ يضرب كولن برباعية

السبت، 15 يناير 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

اكتسح بايرن ميونيخ مستضيفه كولن في الجولة 19 من الدوري الألماني برباعية دون رد.

سجل أهداف اللقاء: روبرت ليفاندوفسكي (3) وكورنتين توليسو.

ليفا وصل للهدف رقم 300 في الدوري الألماني، بينما وصل توماس مولر لـ 150 تمريرة حاسمة في البوندسليجا.

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وعزز بايرن ميونيخ صدارته لترتيب الدوري الألماني برصيد 46 نقطة، بينما يحتل كولن المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي أهداف اللقاء في الدقيقة التاسعة من صناعة توماس مولر، واحتُسب الهدف في الدقيقة العاشرة عقب مطالعة تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 25 أضاف كورنتين توليسو الهدف الثاني من صناعة مولر.

صانع الألعاب وصل لـ 150 تمريرة حاسمة في الدوري الألماني.

وألغت تقنية الفيديو هدفا لمارك أوث في الدقيقية 32.

وفي الشوط الثاني سجل ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 62 و74 وكلاهما من صناعة ليروي ساني.

بايرن ميونيخ سجل للمباراة 66 على التوالي في الدوري الألماني محققا رقما قياسيا جديدا.

كما رفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 300 هدف في الدوري الألماني كثاني لاعب في التاريخ المسابقة بعد جيرد مولر (365 هدفا).

ورفع ليفا رصيده إلى 23 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري من 19 مباراة.

بايرن ميونيخ كولن الدوري الألماني
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