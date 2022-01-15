موسيماني يشكر طبيب الأهلي

السبت، 15 يناير 2022 - 19:16

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي والمقاولون العرب

توجه بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي بالإشادة بدور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الفريق في تعامله مع إصابات الفريق بفيروس كورونا.

وعانى الأهلي مؤخرا من إصابة أكثر من لاعب بفيروس كورونا.

وقال بيتسو عبر حسابه على إنستجرام "شكرا للأهلي وأحمد أبو عبلة على الدعم والمتابعة المستمرة والفحوصات".

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وأضاف "حالات فيروس كورونا ترتفع مرة أخرى، الفوز بالمباراة دائما يكون الأولوية، لكن الاهتمام وحماية منافسينا هي اللعب النظيف، هيا نُجري الفحوصات قبل المباريات".

وجاءت نتيجة مسحة وليد سليمان لفيروس كورونا سلبية حسبما علم FilGoal.com أمس. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com يتابع الأهلي حالة لويس ميكيسوني في موزمبيق بسبب معاناته أيضا من كورونا وهو ما عطل عودته حتى الآن.

وكان الأهلي قد أعلن إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا الأسبوع الماضي هم: ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل "كوكا" وأحمد عبد القادر.

وتعادل الأهلي مع الجونة بدون أهداف في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية.

ويستعد الأهلي للقاء الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الثانية.

الأهلي بيتسو موسيماني أحمد أبو عبلة
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