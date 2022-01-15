خبر في الجول - سلبية مسحة وليد سليمان.. وانتظار نتيجة تاو

جاءت نتيجة مسحة وليد سليمان لفيروس كورونا سلبية حسبما علم FilGoal.com.

وغاب وليد سليمان عن مباراة الأهلي والجونة في الجولة الأولى من كأس الرابطة، رغم تواجده في القائمة التي أعلنها بيتسو موسيماني.

وينتظر الأهلي نتيجة مسحة بيرسي تاو اليوم السبت لحسم عودته للمباريات والتدريبات.

وحسبما علم FilGoal.com يتابع الأهلي حالة لويس ميكيسوني في موزمبيق بسبب معاناته أيضا من كورونا وهو ما عطل عودته حتى الآن.

وكان الأهلي قد أعلن إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا الأسبوع الماضي هم: ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد نبيل "كوكا" وأحمد عبد القادر.

وتعادل الأهلي مع الجونة بدون أهداف في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية.

ويستعد الأهلي للقاء الإسماعيلي يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الثانية.