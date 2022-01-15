انتهت في إنجلترا - أستون فيلا (2) - (2) مانشستر يونايتد.. كوتينيو يتعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق 83 جوووووووول رامسي يقدم الهدية على طبق من ذهب إلى كوتينيو الذي يسجل هدف التعادل.. البرازيلي بعث من جديد

ق 77 جووووووووووول أستون فيلا يقلص الفارق.. جاكوب رامسي يسجل

ق 76 تبديل ثالث في صفوف أستون فيلا بنزول كارني شوكويميكا بدلا من داني إينجز

ق 68 نزول فيليبي كوتينيو صفقة أستون فيلا بدلا من مورجان سانسون

ق 67 جوووووووووووول برونو فيرنانديز يسجل الثاني.. تمريرة من فريد تصل إلى البرتغالي الذي يسدد في أعلى الزاوية اليمنى

ق 60 إيلانجا يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 49 جاكوب رامسي يسدد ولكن دي خيا يتصدى مرة أخرى

ق 46 دخول كورتني هاوس بدلا من إزري كونسا

بداية الشوط الثاني

ق 43 لوكاس ديني يسدد ولكن دي خيا يتصدى مرة أخرى

ق 36 ركنية لأستون فيلا يسددها إيميليانو بوينديا بالرأس ولكن دي خيا يتصدى ببراعة

ق 33 تسديدة خطيرة من جرينوود ولكن يتصدى مارتينيز لها

ق 32 أولي واتكينز يسدد ولكن دي خيا يتصدى

ق 28 أليكس تيليس يسدد ركلة حرة ولكن بين يدي مارتينيز

ق 27 إنذار يتلقاه لوكاس ديني ظهير أستون فيلا الجديد

ق 18 ميسون جرينوود يسدد ولكن مارتينيز يتصدى ببراعة

ق 12 تسديدة من أنتوني إيلانجا بالرأس بعد عرضية ولكن تمر بجوار القائم

ق 6 جووووووووووووول برونو فيرنانديز يفتتح سجلات المباراة.. تسديدة رائعة من خارج المنطقة تغافل إيميليانو مارتينيز الذي يرتكب خطأ فادحا لتمر الكرة بين يديه وقدميه إلى الشباك

بداية المباراة