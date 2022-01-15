انتهت في إنجلترا - أستون فيلا (2) - (2) مانشستر يونايتد.. كوتينيو يتعادل
السبت، 15 يناير 2022 - 19:06
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق 83 جوووووووول رامسي يقدم الهدية على طبق من ذهب إلى كوتينيو الذي يسجل هدف التعادل.. البرازيلي بعث من جديد
ق 77 جووووووووووول أستون فيلا يقلص الفارق.. جاكوب رامسي يسجل
ق 76 تبديل ثالث في صفوف أستون فيلا بنزول كارني شوكويميكا بدلا من داني إينجز
ق 68 نزول فيليبي كوتينيو صفقة أستون فيلا بدلا من مورجان سانسون
ق 67 جوووووووووووول برونو فيرنانديز يسجل الثاني.. تمريرة من فريد تصل إلى البرتغالي الذي يسدد في أعلى الزاوية اليمنى
ق 60 إيلانجا يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 49 جاكوب رامسي يسدد ولكن دي خيا يتصدى مرة أخرى
ق 46 دخول كورتني هاوس بدلا من إزري كونسا
بداية الشوط الثاني
ق 43 لوكاس ديني يسدد ولكن دي خيا يتصدى مرة أخرى
ق 36 ركنية لأستون فيلا يسددها إيميليانو بوينديا بالرأس ولكن دي خيا يتصدى ببراعة
ق 33 تسديدة خطيرة من جرينوود ولكن يتصدى مارتينيز لها
ق 32 أولي واتكينز يسدد ولكن دي خيا يتصدى
ق 28 أليكس تيليس يسدد ركلة حرة ولكن بين يدي مارتينيز
ق 27 إنذار يتلقاه لوكاس ديني ظهير أستون فيلا الجديد
ق 18 ميسون جرينوود يسدد ولكن مارتينيز يتصدى ببراعة
ق 12 تسديدة من أنتوني إيلانجا بالرأس بعد عرضية ولكن تمر بجوار القائم
ق 6 جووووووووووووول برونو فيرنانديز يفتتح سجلات المباراة.. تسديدة رائعة من خارج المنطقة تغافل إيميليانو مارتينيز الذي يرتكب خطأ فادحا لتمر الكرة بين يديه وقدميه إلى الشباك
بداية المباراة