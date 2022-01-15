انتهت في إنجلترا - أستون فيلا (2) - (2) مانشستر يونايتد.. كوتينيو يتعادل

السبت، 15 يناير 2022 - 19:06

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - أستون فيلا × مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق 83 جوووووووول رامسي يقدم الهدية على طبق من ذهب إلى كوتينيو الذي يسجل هدف التعادل.. البرازيلي بعث من جديد

ق 77 جووووووووووول أستون فيلا يقلص الفارق.. جاكوب رامسي يسجل

ق 76 تبديل ثالث في صفوف أستون فيلا بنزول كارني شوكويميكا بدلا من داني إينجز

ق 68 نزول فيليبي كوتينيو صفقة أستون فيلا بدلا من مورجان سانسون

ق 67 جوووووووووووول برونو فيرنانديز يسجل الثاني.. تمريرة من فريد تصل إلى البرتغالي الذي يسدد في أعلى الزاوية اليمنى

ق 60 إيلانجا يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 49 جاكوب رامسي يسدد ولكن دي خيا يتصدى مرة أخرى

ق 46 دخول كورتني هاوس بدلا من إزري كونسا

بداية الشوط الثاني

ق 43 لوكاس ديني يسدد ولكن دي خيا يتصدى مرة أخرى

ق 36 ركنية لأستون فيلا يسددها إيميليانو بوينديا بالرأس ولكن دي خيا يتصدى ببراعة

ق 33 تسديدة خطيرة من جرينوود ولكن يتصدى مارتينيز لها

ق 32 أولي واتكينز يسدد ولكن دي خيا يتصدى

ق 28 أليكس تيليس يسدد ركلة حرة ولكن بين يدي مارتينيز

ق 27 إنذار يتلقاه لوكاس ديني ظهير أستون فيلا الجديد

ق 18 ميسون جرينوود يسدد ولكن مارتينيز يتصدى ببراعة

ق 12 تسديدة من أنتوني إيلانجا بالرأس بعد عرضية ولكن تمر بجوار القائم

ق 6 جووووووووووووول برونو فيرنانديز يفتتح سجلات المباراة.. تسديدة رائعة من خارج المنطقة تغافل إيميليانو مارتينيز الذي يرتكب خطأ فادحا لتمر الكرة بين يديه وقدميه إلى الشباك

بداية المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي أستون فيلا
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