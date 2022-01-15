تشكيل الدوري الإنجليزي - رونالدو وراشفورد خارج تشكيل مانشستر.. كوتينيو على مقاعد بدلاء فيلا

السبت، 15 يناير 2022 - 18:57

كتب : FilGoal

هدف سكوت مكتومناي لاعب مانشستر يونايتد في مرمى أستون فيلا

أعلن رالف رانجنيك وستيفن جيرارد تشكيل مانشستر يونايتد وأستون فيلا لمواجهة الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وخرج الثنائي كريستيانو رونالدو وماركوس راشفورد من قائمة مانشستر يونايتد بينما تواجد هاري ماجواير على مقاعد البدلاء.

وبدأ لوكاس ديني أساسيا للمرة الأولى مع أستون فيلا بينما اكتفى الوافد الجديد فيليبي كوتينيو بالجلوس بديلا.

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وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: .

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أليكس تيليس - رافائيل فاران - فيكتور ليندلوف -ديوجو دالوت

خط الوسط: برونو فيرنانديز - فريد - نيمانيا ماتيتش - ميسون جرينوود

خط الهجوم: إدينسون كافاني - أنتوني إيلانجا

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: لوكاس ديني - تيرون مينجز - إزري كونسا - ماتي كاش

خط الوسط: سانسون - دوجلاس لويز - جاكوب رامسي

خط الهجوم: إيميليانو بوينديا - داني إنجز - أولي واتكينس

يذكر أن مانشستر يونايتد يتواجد في المركز السابع برصيد 31 نقطة، بينما يتحل أستون فيلا المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

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