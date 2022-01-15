الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الدور الأول

السبت، 15 يناير 2022 - 18:47

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

تقاسم وائل علي وحسن ديالو ترتيب هدافي مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية بعد نهاية الدور الأول –الجولة 15-.

وينفرد الثنائي في الصدارة برصيد 9 أهداف، إذ سجل وائل علي لاعب الألومنيوم أهدافه في 13 مباراة، فيما سجل ديالو لاعب قنا أهدافه في 12 مباراة.

وخلف ثنائي الصدارة يتواجد محمد مناع لاعب كيما أسوان وجيمس تيدي لاعب المنيا ووليد عطية لاعب بترول أسيوط في المركز الثاني بترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف.

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تعرف على نتائج وترتيب الجولة الـ 15 من هنـــــــــــــــا.

طالع ترتيب هدافي مجموعة الصعيد:

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