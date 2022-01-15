الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 15
السبت، 15 يناير 2022 - 18:27
كتب : رضا السنباطي
اختتم أسوان وكيما أسوان الدور الأول –الجولة 15- من مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية بالخسارة بهدف دون رد.
وخسر أسوان متصدر الترتيب من الإعلاميين بهدف أحمد تيمور، فيما خسر كيما أسوان من مركز شباب طامية بهدف الموريتاني أحمد سالم.
وانقض المنيا على وصافة الترتيب مستغلا تعثر كيما أسوان.
وإليكم نتائج مباريات الجولة:
🔵 أسوان المتصدر يخسر من الإعلاميين والمنيا يصل للمركز الثاني بفوزه على بني سويف
تعرف على نتائج مباريات الدرجة الثانية (مجموعة الصعيد) 👇 pic.twitter.com/tVTDnUOzL6— FilGoal (@FilGoal) January 15, 2022
وإليكم الترتيب الحالي لمجموعة الصعيد:
أسوان في صدارة مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة 15 🔝 pic.twitter.com/sMa0sEuQYD— FilGoal (@FilGoal) January 15, 2022
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