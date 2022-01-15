جوارديولا: فوزنا على تشيلسي كان مستحقا.. ولم نحسم اللقب بعد

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أن فريقه استحق الفوز على تشيلسي مشيرا إلى أنه يجب الاستمرار في نفس المستوى للحفاظ على لقب الدوري.

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي بهدف دون رد سجله كيفن دي بروين ضمن مباريات الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات لسكاي سبورتس: "نستحق الفوز على تشيلسي بالطبع، لقد لعبنا بطريقتنا المعتادة، لا يمكننا أن ننسى أنا واجهنا أبطال أوروبا. لقد دافعوا جيدا وانتظروا المرتدات لمعاقبتنا وفزنا من فترة انتقالية واحدة".

وأضاف "كانت المشكلة الوحيدة التي واجهتنا هي بعد أن سجلنا الهدف وبدأوا في مهاجمتنا وتواجد كل اللاعبين الهجوميين كانت الأمور أكثر صعوبة".

وتابع عن دي بروين "لقد فزنا بالكثير من الأشياء معا وأنتظر منه الأكثر. إنه لاعب عالمي ومتواضع. لقد فاز بثلاث بطولات الدوري الممتاز والعديد من الجوائز لكني أريد المزيد لأنني أعرف أنه يستطيع فعل ذلك".

وواصل "لديه كل شيء، فقد بعض الثقة هذا الموسم وعانى قليلا لكنه يعرف ما يمكنه فعله".

وأتم "لقد حققنا 12 انتصارا على التوالي وهو أمر لا يصدق ولكن يجب ن نستمر في ذلك. إذا فاز ليفربول بمبارياته فسيكون الفارق ثماني نقاط ، لذا فإن وظيفتي هي إخراج ما سيقوله الناس من رؤوس اللاعبين. نحن أكثر من سعداء ولكن هناك الكثير من العمل للقيام به".

فوز مانشستر سيتي جعله يبتعد عن صاحب المركز الثاني تشيلسي بـ13 نقطة وعن ليفربول الثالث بـ14 نقطة مع بقاء مباراتين للريدز.

وسجل دي بروين هدفه الخامس أمام تشيلسي كأثر فريق يسجل ضده في البريميرليج.

وحقق مانشستر سيتي انتصاره الـ12 على التوالي في الدوري ليقترب من تحقيق اللقب الرابع للبريميرليج تحت قيادة بيب جوارديولا.