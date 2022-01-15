توخيل ينتقد لوكاكو: تشيلسي ليس مكانا للاختباء

السبت، 15 يناير 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

توخيل

انتقد توماس توخيل مدرب تشيلسي أداء فريقه الهجومي عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الإنجليزي.

وقال توخيل في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "بالنظر للظروف والغيابات خصوصا في خطنا الخلفي، أنا سعيد بالأداء من الناحية الدفاعية. في الشوط الثاني خلقنا بعض الفرص الجيدة من المرتدات وكان لدينا فرصة للتعادل".

وأضاف "خسرنا مباراة متقاربة وهذا يحدث. الأمر يتعلق بالجودة الفردية، ولقد افتقرنا إلى ذلك بصراحة. يجب أن ننتظر زخمنا، وكان لدينا بعض الفرص في الشوط الأول ولكن رغم وجود 8 أو 9 خيارات في التحولات لم ننجح في لمس الكرة داخل الصندوق".

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وأوضح توخيل "لم نكن في أفضل مستوياتنا اليوم، وهذا ما نحتاج إليه للحصول على الفرص وأنصافها، وهذا ما افتقدناه في الشوط الأول. كان على المهاجمين أن يظهروا أكثر، فتشيلسي ليس مكانا للاختباء".

وعن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي قال توخيل: "يمكننا أن نتأكد أننا نحاول. إذا فاز مانشستر سيتي بـ12 مباراة على التوالي ونحن نعاني مع الإصابات وفيروس كورونا، فهذا ليس أفضل وقت لتضييق الفجوة. الفارق كبير لأنهم يتعاملون مع كوفيد والإصابات بشكل أفضل".

وفي تصريحات تالية لقناة "بي تي سبورت" قال توخيل عن مهاجمه روميلو لوكاكو: "في بعض الوقت يجب عليه أن يخدم الفريق. فقد الكرة كثيرا وأضاع فرصة كبيرة. بالتأكيد نريد أن نخدمه ولكنه جزء من الفريق".

وفاز مانشستر سيتي بهدف سجله البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة 70، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة، بفارق 13 نقطة عن تشيلسي.

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