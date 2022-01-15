تأجيل دربي لندن بسبب كورونا

أعلن نادي أرسنال في بيان رسمي عن تأجيل مباراته أمام توتنام بسبب تفشي فيروس كورونا داخل الفريق.

وكان من المقرر أن يلعب أرسنال مع توتنام غدا الأحد في الجولة الـ 22 من دوري الإنجليزي الممتاز.

وتفشى فيروس كورونا بين لاعبي أرسنال، إذ أن الفريق متاح له حاليا فقط 12 لاعب غير مصاب بالفيروس وهم من خاضوا التدريب اليوم.

وكان أرسنال قد قدم طلبا إلى رابطة الدوري الإنجليزي من أجل تأجيل المباراة بسبب عدم وجود لاعبين كافيين لخوضها وهو ما وافقت عليه الرابطة بشكل رسمي اليوم.

وتعتبر تلك هي المباراة الثانية المؤجلة لأرسنال منذ بداية الدوري، بينما وصل عدد مباريات توتنام المؤجلة إلى أربع مباريات.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن وستهام صاحب المركز الرابع مع خوض الأول لمباراة أقل، بينما يحتل توتنام المركز السادس برصيد 33 نقطة.