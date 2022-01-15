الفوز الـ12 تواليا.. قذيفة دي بروين تكرر فوز سيتي على تشيلسي وتوسع الفارق في صدارة الدوري

كرر مانشستر سيتي فوزه على تشيلسي في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز بهدف اليوم السبت في الجولة 22 على ملعب الاتحاد.

وحقق حامل اللقب فوزه الـ12 تواليا في البطولة وأوقف مسيرة تشيلسي الذي لم يخسر في آخر 6 مواجهات في البطولة.

ورفع سيتي رصيده في صدارة البطولة إلى 56 نقطة بفضل هدف كيفن دي بروين في الدقيقة 70 ليوسع الفارق إلى 13 نقطة مع الوصيف تشيلسي.

صمود الزرق

اعتمد المدرب بيب جوارديولا على الثنائي فيل فودين وجاك جريليش في هجوم سيتي بجوار رحيم ستيرلينج بينما قاد الثلاثي حكيم زياش وكريستيان بوليسيتش وروميلو لوكاكو الضيوف وبدأ مالانج سار مدافعا.

وحاول سيتي مبكرا النيل من مرمى الحارس كيبا أريزابالاجا وسدد كيفن دي بروين الكرة بيسراه لكن تصدى حامي عرين تشيلسي في الدقيقة 24.

وكان حامل اللقب أفضل في النصف الأول من المواجهة وحصل على أكثر من خطأ ونال ثنائي تشيلسي ماركوس ألونسو وماتيو كوفاشيتش بطاقتين صفراويين.

وفقد كوفاشيتش الكرة في الدقيقة 39 لتصل إلى جريليش الذي انفرد بالمرمى لكن تسديدته أبعدها كيبا ببراعة.

ولم يستطع تشيلسي التسديد على مرمى إديرسون مورايش، وفي المقابل هدد سيتي مرمى منافسه 4 مرات منها 3 تسديدات بين القائمين والعارضة.

البلجيكي يحسمها

وباغت تشيلسي مضيفه في الشوط الثاني وكاد لوكاكو يسجل لولا تألق إديرسون الذي تصدى لتسديدة البلجيكي قبل أن يحاول زياش النيل من الشباك لكنه صوب فوق العارضة في الدقيقة 48.

ولم يفقد سيتي الأمل في تكرار الفوز على تشيلسي، بعدها هزمه في الدور الأول من البطولة، وسدد ستيرلينج كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 68.

وقرر البلجيكي دي بروين وضع حد لمقاومة تشيلسي بتسديدة رائعة لم يستطع إبعادها كيبا لتهتز شباك الضيوف ويرتفع صوت جمهور سيتيزينس في ملعب الاتحاد في الدقيقة 70.

وكاد فودين يعزز تفوق كتيبة جوارديولا في الدقيقة 84 لكنه سدد بعيدا عن المرمى إثر تمريرة من ستيرلينج الذي اخترق دفاع تشيلسي.

وأُسدل الستار على المواجهة التي برهن فيها سيتي مرة أخرى على تشبثه بالحفاظ على لقب الدوري.

وبعد أسبوع يحل سيتي ضيفا على ساوثامبتون بينما يلعب تشيلسي ضد مضيفه برايتون يوم الثلاثاء.